May 2025 Weekly Horoscope: मई के नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल, जानें किन राशियों का चमकेगा भाग्य

May 2025 Saptahik Rashifal : मई महीने का नया सप्ताह इस बार 19 मई से शुरू हो रहा है। साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत हम यहां जानेंगे इस आने वाले सप्ताह में किन राशियों को होगा प्रॉपर्टी से धनलाभ, सेहत, करियर, नौकरी को लेकर किसे रहना होगा सतर्क। यहां जानें व्यापार, सेहत, शिक्षा, करियर, नौकरी और निवेश को लेकर कैसा रहेगा नया हफ्ता। मेष से मीन राशि वालों के लिए यहां पढ़ें 19 मई से 25 मई का साप्ताहिक होरोस्कोप...ALSO READ: अचला या अपरा एकादशी का व्रत रखने से क्या होता है?

(साप्ताहिक राशिफल : 19 मई से 25 मई 2025 तक)

मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)

पैसों को लेकर संतुलन बनाए रखें, हालांकि अचानक कोई खर्च करने का मन भी हो सकता है। काम रोज जैसा रहेगा, लेकिन छोटे-छोटे काम पूरे होने से संतोष मिलेगा। परिवार में कोई बात परेशान कर सकती है, लेकिन चुपचाप और शांत रहकर बात सुलझ सकती है। प्यार में समझ और कोशिश दोनों जरूरी रहेंगे। छोटी यात्राएं मन को खुशी देंगी। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। पढ़ाई में औसत परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए मेहनत जारी रखें। शरीर में थकावट महसूस हो सकती है, इसलिए आराम करें और सेहत का ध्यान रखें।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: नीला

वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई)

इस सप्ताह आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे और काम व निजी लक्ष्यों पर ठीक से ध्यान दे पाएंगे। पैसों को लेकर योजना बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा, बिना जरूरत की खरीदारी से बचें। काम में आपकी मेहनत पहचानी जा सकती है, इसलिए खुद को साबित करने का अच्छा समय है। परिवार का सहयोग भावनात्मक रूप से राहत देगा। प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन दिल से बातचीत करने से रिश्ता सुधर सकता है। यात्रा सुखद अनुभव दे सकती है और जमीन-जायदाद में लंबे समय का लाभ संभव है। पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, अगर आप लगातार मेहनत करते रहें।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: क्रीम

मिथुन (21 मई - 21 जून)

सेहत अच्छी रहेगी और कोई नई अच्छी आदत अपनाने का मन बन सकता है। पैसों का लेन-देन सामान्य रहेगा, जिससे आत्मविश्वास बना रहेगा। कामकाज ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा बदलाव लाकर उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। परिवार का साथ आपको भावनात्मक सहारा देगा। प्रेम संबंध तभी मजबूत रहेंगे जब आपसी बातचीत खुलकर हो। यात्रा की योजना में थोड़े बदलाव आ सकते हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ रहें! जमीन या मकान से जुड़ी किसी चीज की देखभाल जरूरी हो सकती है। पढ़ाई में धीरे-धीरे सुधार होगा, कोशिश करते रहें।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: हरा

कर्क (22 जून - 22 जुलाई)

बजट पर ध्यान दें क्योंकि अचानक कोई खर्च आ सकता है। काम में रोज के काम आपको व्यस्त रखेंगे और निरंतरता से नतीजे भी आएंगे। घर में कोई खास मुलाकात या साथ बिताया समय मन को अच्छा लगेगा। प्यार में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। यात्रा सुंदर और सुकून भरी हो सकती है। जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले अच्छे से सोचें। पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, इस समय का पूरा फायदा उठाएं। संतुलित भोजन और दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा, नहीं तो थकावट हो सकती है।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: नारंगी

सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)

बचत के लिए जरूरत के अनुसार खर्च करना बेहतर रहेगा। कामकाज ठीक चलेगा और आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रख पाएंगे। घर से जुड़ी कुछ बातों को समझदारी से सुलझाना होगा ताकि माहौल शांत बना रहे। प्रेम जीवन में शांति और खुशी महसूस होगी। कोई रोमांचक यात्रा करने का मौका मिल सकता है। जमीन या मकान से जुड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। पढ़ाई में ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो ध्यान बंट सकता है।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: केसरिया

कन्या (24 अगस्त - 23 सितम्बर)

पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और आप आगे की योजना बना पाएंगे। काम में मेहनत का अच्छा फल मिलने की उम्मीद है। घर में आपसी समझ और साथ बिताया समय रिश्तों को मजबूत बनाएगा। प्यार में स्थिरता बनी रहेगी और भावनाओं को संभालना आपकी ताकत होगी। यात्रा साधारण रहेगी लेकिन मन को राहत दे सकती है। जमीन-जायदाद का दाम बढ़ सकता है, इसलिए जानकारी में बने रहें। पढ़ाई में सुधार होगा और कुछ नया सीखने का मन बनेगा।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: गुलाबी

तुला (24 सितम्बर - 23 अक्टूबर)

सेहत के लिए अपनाई गई दिनचर्या आपको इस समय अच्छा लाभ दे सकती है। खर्च जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए पैसों की योजना पर ध्यान देना जरूरी है। काम में गति बनी रहेगी और आप अपने कौशल को और बेहतर बना सकते हैं। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और कोई मुलाकात आपको अच्छा महसूस करवा सकती है। प्यार में छोटी-छोटी बातों से रिश्ता मजबूत बनेगा, अपनी भावनाएं जाहिर करने में झिझक न करें। छोटी यात्राएं दिनचर्या में बदलाव लाएंगी। पढ़ाई और प्रॉपर्टी से जुड़ी बातें ध्यान मांगेंगी, इसलिए रोज थोड़ा समय जरूर दें।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: हल्का भूरा

वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवम्बर)

सेहत का ध्यान रखें, ज्यादा काम से खुद को थकाना ठीक नहीं! पैसों के मामले में पुराने प्रयासों या समझदारी से लिए गए फैसलों से लाभ मिल सकता है। काम में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपकी मेहनत को सराहना मिल सकती है। परिवार से जुड़ी कोई भावनात्मक बात सामने आ सकती है, जिसे समझदारी और अपनापन दिखाकर संभालना होगा। प्रेम जीवन में उत्साह लौटेगा और रिश्ते में नयापन महसूस होगा। यात्रा सामान्य रहेगी, लेकिन छोटी छुट्टियां आपको सुकून दे सकती हैं। जमीन-जायदाद से जुड़ी कोई उलझन आ सकती है, इसलिए झगड़े से बचें और स्पष्टता रखें। पढ़ाई में आप सही दिशा में हैं, लगातार प्रयास करते रहें।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: हल्का ग्रे

धनु (23 नवम्बर - 21 दिसम्बर)

आपका काम में मन लगा रहेगा, जिससे काम समय पर पूरे होंगे। पैसों के मामले में समझदारी और थोड़ी किस्मत से हालात बेहतर हो सकते हैं। परिवार में बातचीत और साथ बिताया गया समय रिश्तों को मजबूत बनाएगा। प्रेम में मनचाहा साथ न मिले तो सामने वाले के नजरिये से चीजों को समझें, गलतफहमी से बचेंगे। यादगार यात्राएं संभव हैं और अचानक बनी योजनाएं भी अच्छी साबित हो सकती हैं। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। पढ़ाई का स्तर सामान्य रह सकता है, लेकिन थोड़ी कोशिश से सुधार संभव है।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: बैंगनी

मकर (22 दिसम्बर - 21 जनवरी)

सेहत अच्छी रहेगी और आप अपने सभी काम बिना थकावट के पूरे कर पाएंगे। पैसों की स्थिति संतुलित रहेगी अगर आप खर्चों पर ध्यान देंगे। वर्कप्लेस पर सब सामान्य रहेगा और काम भी ठीक से होता रहेगा। घर में माहौल ठीक रहेगा, बस थोड़ा समय परिवार के साथ बिताना अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक दूरी हो सकती है, लेकिन अपनी बात खुलकर कहने से रिश्ता सुधर सकता है। यात्रा मन को ताजगी दे सकती है, बाहर घूमने का अच्छा समय है। जमीन-जायदाद से जुड़े कुछ नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन फैसला सोच-समझकर लें। पढ़ाई में प्रगति होती दिखेगी और आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: सफेद

कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)

आमदनी ठीक रहेगी जिससे मन को राहत मिलेगी और आप अपने भविष्य की प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। काम में टीम के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा। घर की कुछ बातों में समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन शांत रहना आपके लिए अच्छा होगा। प्रेम जीवन में अपनापन और सुकून मिलेगा। यात्रा आरामदायक रहेगी और रोज के सफ़र भी ज्यादा थकाने वाले नहीं होंगे। जमीन या मकान से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है, जैसे कीमत या कागज पूरे करना। पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए एक तय रूटीन बनाकर चलना अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: सिल्वर

मीन (20 फरवरी - 20 मार्च)

आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करते आ रहे हैं, तो अब ध्यान देना जरूरी है। धन से जुड़ी स्थिति ठीक रहेगी और आप आगे की सोच में भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। काम में सुधार के संकेत हैं और मेहनत का फल मिल सकता है। घर का माहौल थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन आप समझदारी से सब ठीक रख पाएंगे। प्रेम संबंधों में प्यार बना रहेगा और रिश्ते गहरे हो सकते हैं। आपको बार-बार यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन आप उसे अच्छे से संभाल लेंगे। जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई काम उलझा हो तो अभी फैसला न लें। पढ़ाई की दिशा सही है और लगातार कोशिश से अच्छे नतीजे मिलेंगे।