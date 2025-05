What should a woman do if she gets her period during a pilgrimage?: भारत की आध्यात्मिक भूमि में, तीर्थयात्रा का गहरा महत्व है। भक्त दूर-दूर से पवित्र स्थलों के दर्शन करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। इन तीर्थयात्राओं के दौरान, महिलाओं को अक्सर एक नाजुक स्थिति का सामना करना पड़ता है - मासिक धर्म। यह एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के कारण, अक्सर महिलाओं के मन में यह सवाल उठता है कि इस दौरान तीर्थ स्थलों के दर्शन करने चाहिए या नहीं। आइये जानते हैं इस विषय पर प्रेमानंद महाराज ने क्या सुझाव दिया।