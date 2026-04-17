Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अप्रैल, 2026) दैनिक राशिफल: 18 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 18 April 2026: करियर: कारोबार में नई परियोजना शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: प्रेमी साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा।

धन: लेन-देन संबंधी कागजात ध्यान से पढ़ें।

स्वास्थ्य: व्यायाम पर ध्यान दें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में वरिष्ठों से बहस करने से बचें।

लव: पार्टनर संग रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।

उपाय: आज सफ़ेद वस्त्र पहनें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: व्यापार में नई साझेदारी लाभप्रद रहेगी।

लव: प्रेमीसंग पुरानी बातों को लेकर अनबन हो सकती है।

धन: शेयर बाजार से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: शिक्षा जे जुड़ें छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।

धन: आज उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।

उपाय: शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ रोमांस बना रहेगा।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: आज पेट खराब हो सकता है।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नई नौकरी के अधूरे काम पूरे होंगे।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में टीम वर्क पर ध्यान दें।

लव: लव लाइफ में बोलचाल संभव है।

धन: आज कारोबारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।

उपाय: जरूरतमंदों को चावल का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कलीग्स के साथ मिलकर काम पर फोकस करें।

लव: प्रेमी पर विश्वास ही रिश्ते की नींव है।

धन: धन निवेश करने से पहले किसी से सलाह लें।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

उपाय: प्रतिदिन 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर तथा व्यापार से खुशखबरी मिल सकती है।

लव: घर में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।

धन: संपत्ति में निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: मंदिर में चने की दाल का दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: विदेश में व्यापार या नौकरी की इच्छा रखने वाले आलस्य का त्याग करें।

लव: पार्टनर के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं।

धन: घर-बाहर के फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं।

स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी।

उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में बाहरी क्षेत्र में नए संपर्क बनेंगे।

लव: अविवाहितों के लिए शादी की बात चल सकती है।

धन: भविष्य के लिए धन संचय होगा।

स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें, संगीत सुनें।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: ऑफिस के काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है।

लव: लव पार्टनर के साथ बातचीत में शांति से काम लें।

धन: किसी को दिया हुआ ऋण वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: संभलकर चलें, चोट लगने की संभावना है।