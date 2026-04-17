शनिवार, 18 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Rashifal 18 April 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक भविष्यफल का सुंदर फोटो

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 18 April 2026:  करियर: कारोबार में नई परियोजना शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: प्रेमी साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा।
धन: लेन-देन संबंधी कागजात ध्यान से पढ़ें।
स्वास्थ्य: व्यायाम पर ध्यान दें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में वरिष्ठों से बहस करने से बचें।
लव: पार्टनर संग रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
उपाय: आज सफ़ेद वस्त्र पहनें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: व्यापार में नई साझेदारी लाभप्रद रहेगी। 
लव: प्रेमीसंग पुरानी बातों को लेकर अनबन हो सकती है।
धन: शेयर बाजार से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: शिक्षा जे जुड़ें छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। 
धन: आज उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ रोमांस बना रहेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज पेट खराब हो सकता है।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नई नौकरी के अधूरे काम पूरे होंगे।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। 
धन: कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।ALSO READ: जैन धर्म में अक्षय तृतीया मनाने के 10 कारण जानें

 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में टीम वर्क पर ध्यान दें।
लव: लव लाइफ में बोलचाल संभव है।
धन: आज कारोबारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को चावल का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कलीग्स के साथ मिलकर काम पर फोकस करें।
लव: प्रेमी पर विश्वास ही रिश्ते की नींव है।
धन: धन निवेश करने से पहले किसी से सलाह लें।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: प्रतिदिन 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर तथा व्यापार से खुशखबरी मिल सकती है।
लव: घर में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी। 
धन: संपत्ति में निवेश कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: मंदिर में चने की दाल का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: विदेश में व्यापार या नौकरी की इच्छा रखने वाले आलस्य का त्याग करें।
लव: पार्टनर के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं। 
धन: घर-बाहर के फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी।
उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में बाहरी क्षेत्र में नए संपर्क बनेंगे।
लव: अविवाहितों के लिए शादी की बात चल सकती है। 
धन: भविष्य के लिए धन संचय होगा।
स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें, संगीत सुनें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: ऑफिस के काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है।
लव: लव पार्टनर के साथ बातचीत में शांति से काम लें।
धन: किसी को दिया हुआ ऋण वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: संभलकर चलें, चोट लगने की संभावना है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Akshay Tritiya 2026: अक्षय तृतीया के लिए शुभ मुहूर्त और सरल पूजा विधि

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियांKalagnanam:भारत में कई भविष्यवक्ता संत हुए हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों की स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं। ये भविष्यवाणियां उन्होंने नास्त्रेदमस या बाबा वेंगा की तरह गोलमोल भाषा में नहीं, बल्कि एकदम स्पष्ट रूप से की हैं। इन्हीं भविष्यवक्ताओं में से एक हैं आंध्र प्रदेश के सिद्ध संत श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी। स्वामी जी का जन्म 1608 में हुआ था। उन्होंने तेलुगु भाषा में 'कालज्ञानम' नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसकी भविष्यवाणियां वर्तमान में अत्यंत वायरल हैं।

मंगल का मीन राशि में गोचर, 6 राशियां 11 मई 2026 तक निपटा लें कार्य

मंगल का मीन राशि में गोचर, 6 राशियां 11 मई 2026 तक निपटा लें कार्यMars Transit in Pisces: 02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन से ही मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर चल रहा है, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर और मीन राशियों को जल्दी से निपटाने होंगे अपने कार्य।

Kalagnanam Granth: भविष्‍य मालिका ग्रंथ की तरह है भविष्यवाणियों का ग्रंथ- कालज्ञानम्

Kalagnanam Granth: भविष्‍य मालिका ग्रंथ की तरह है भविष्यवाणियों का ग्रंथ- कालज्ञानम्ओड़िसा के पंचसखा में से एक संत हुए अच्युतानंद दास (1480 और 1505), जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। वर्तमान में उनकी लिखी पुस्तक 'भविष्य मालिका' बहुत चर्चा में है। इसी तरह के एक संत आंध्रप्रदेश में भी हुए हैं जिनका नाम श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी (1608–1694) हैं, उन्होंने भविष्यवाणियों पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है- 'कालज्ञानम्'। इस ग्रंथ में भी उसी तरह की भविष्यवाणी है जिस तरह की भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में है। ब्रह्मेंद्र स्वामी को "दक्षिण का नास्त्रेदमस'' भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में भविष्य की हजारों ऐसी भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जिनमें से कई आज सच साबित होने का दावा किया जा रहा है।

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

और भी वीडियो देखें

Akshaya Tritiya Festival 2026: 'जल और अन्न' दान के महापुण्य का दिन अक्षय तृतीया, भीषण गर्मी में ये 5 वस्तुएं दान करने से घर आएगी बरकत

Akshaya Tritiya Festival 2026: 'जल और अन्न' दान के महापुण्य का दिन अक्षय तृतीया, भीषण गर्मी में ये 5 वस्तुएं दान करने से घर आएगी बरकतThings to donate on Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया हिन्दू पंचांग का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किया गया दान और शुभ कार्य सदा सुख और समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। खासतौर पर भीषण गर्मी के समय, जब प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं, इस दिन जल और अन्न का दान करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं वे 5 वस्तुएं, जिनका दान आपके घर में बरकत और सुख-शांति लाएगा...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अप्रैल, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अप्रैल, 2026)Today 18 April horoscope in Hindi 2026 : कैसा रहेगा आज 18 अप्रैल 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

18 April Birthday: आपको 18 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 April Birthday: आपको 18 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 अप्रैल 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 अप्रैल 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 18 April 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग...

Akshaya Tritiya Mantra: मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का दिन अक्षय तृतीया, पढ़ें धन वर्षा के 5 चमत्कारी मंत्र

Akshaya Tritiya Mantra: मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का दिन अक्षय तृतीया, पढ़ें धन वर्षा के 5 चमत्कारी मंत्रLakshmi Mantra for wealth: अक्षय तृतीया को हमेशा से ही सर्वसिद्ध मुहूर्त माना गया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार, इस दिन मां लक्ष्मी की उपासना करना अत्यंत फलदायी होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी धन-संपत्ति बढ़े और आर्थिक परेशानियों का अंत हो, तो इस दिन विशेष विधि से लक्ष्मी पूजन करना चाहिए।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com