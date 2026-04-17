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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (12:47 IST)

जैन धर्म में अक्षय तृतीया मनाने के 10 कारण जानें

जैन परंपरा में अक्षय तृतीया
Akshay Tritiya in jain religious: जैन धर्म में अक्षय तृतीया को इसलिए विशेष रूप से मनाया जाता है क्योंकि यह दिन अक्षय पुण्य, धर्म, और साधना के लिए शुभ माना जाता है। हिन्दू परंपरा में यह दिन मुख्यतः धन और वैभव से जुड़ा होता है, वहीं जैन परंपरा में इसका महत्व आध्यात्मिक और नैतिक कार्यों से जुड़ा है। जैन अनुयायी मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किए गए दान, सेवा और साधना से न केवल आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि परिवार और समाज में भी सुख-समृद्धि आती है।ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर करें ये 7 अचूक उपाय, सालभर नहीं होगी पैसों की कमी

 

जैन धर्म में अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है इसके 10 कारण जानें...

 
1.  यह अक्षय पुण्य का दिन है। इस दिन किए गए दान, सेवा और धर्मकर्म का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता।
 
2.  जैन अनुयायी इसे अपने आध्यात्मिक विकास और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए मनाते हैं।
 
3.  जैन परंपरा में उपवास, संयम, साधना और तप को अत्यंत महत्व दिया गया है।
 
4.  अक्षय तृतीया पर साधना और उपवास करने से आध्यात्मिक लाभ अक्षय माने जाते हैं।
 
5.  जैन धर्म में दान, विशेषकर अन्न, वस्त्र, शिक्षा और चिकित्सा का दान, अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है।
 
6.  अक्षय तृतीया पर किया गया दान स्थायी लाभ देता है। यह दान और परोपकार का पर्व माना गया है। 
 
7.  जैन अनुयायी इस दिन अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और संयम का पुनः संकल्प लेते हैं तथा धर्म का पालन करते हैं। 
 
8.  यह दिन नैतिक और धार्मिक सुधार का प्रतीक भी है।
 
9.  यह दिन अक्षय लाभ का प्रतीक है। अक्षय तृतीया का अर्थ ही है 'नाश न होने वाला'।
 
10.  इस दिन किए गए पुण्य और धर्मकर्म का लाभ स्थायी और अक्षय माना जाता है।
 
संक्षेप में कहा जाए तो जैन धर्म में अक्षय तृतीया अक्षय पुण्य, तप, दान और धर्म पालन का दिन है, इसे साधना, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर माना जाता है, जो आत्मा और समाज दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है।
 
इस प्रकार, जैन परंपरा में अक्षय तृतीया न केवल एक पवित्र पर्व है, बल्कि यह अक्षय पुण्य, दान, साधना और सेवा का प्रतीक भी है। इस दिन किए गए उपाय और साधना से जीवन में धन, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति आती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर करें ये 7 अचूक उपाय, सालभर नहीं होगी पैसों की कमी
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