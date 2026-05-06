Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 08 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 08 May 2026 : करियर: नई योजनाओं को लागू करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा।

धन: आज फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की हल्की समस्या हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर विस्तार के योग हैं।

लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

धन: भूमि या वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: इस समय गर्मी के कारण पेट संबंधी विकार हो सकते हैं।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प तथा मीठी चीजें अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आकर्षक संवाद शैली से बिगड़े काम बनेंगे।

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में पारदर्शिता रखें।

धन: धन निवेश से आगामी लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज अचानक ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है।

लव: प्रेमी या पार्टनर के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा।

धन: आज फिजूलखर्ची से बजट बिगड़ सकता है।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: ऑफिस के कार्य में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

लव: आज आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आज निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है।

स्वास्थ्य: पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा किसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी बरतें।

लव: प्रेमियों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।

धन: भविष्‍य के लिये बचत की योजनाएं सफल होंगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।

7. तुला (Libra)

करियर: करियर संबंधी अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।

लव: लव पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा।

धन: आज कारोबार से धन का प्रवाह सामान्य रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपकी बढ़ती कार्यक्षमता आपको कार्यक्षेत्र में जीत दिलाएगी।

लव: पार्टनर के साथ ईमानदारी ही रिश्ते को मजबूत बनाएगी।

धन: आज अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं।

उपाय: आज मंत्र "ॐ हं हनुमते नमः" का 108 बार जाप करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सफलता मिलेगी।

लव: संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।

धन: आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा।

उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहेगा।

लव: जीवनसाथी का समर्थन आपको हिम्मत देगा।

धन: दुकान लेने संबंधी संपत्ति के सौदों में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: आज घुटनों की मालिश लाभकारी होगी।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है।

लव: पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।

धन: छोटे निवेशों से लाभ मिलना शुरू होगा।

स्वास्थ्य: आज गले या कान में हल्की समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवजी को चने की दाल चढ़ाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: आज सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।

धन: आज पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा।

स्वास्थ्य: थकान और आलस्य महसूस हो सकता है।