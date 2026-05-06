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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 08 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

तस्वीर में दैनिक राशिफल मैसेज और खूबसूरत लहरों के साथ 12 राशियों का चित्र

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 08 May 2026 : करियर: नई योजनाओं को लागू करने के लिए दिन अच्छा है। 
लव: पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा। 
धन: आज फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की हल्की समस्या हो सकती है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर विस्तार के योग हैं। 
लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।
धन: भूमि या वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: इस समय गर्मी के कारण पेट संबंधी विकार हो सकते हैं।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प तथा मीठी चीजें अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आकर्षक संवाद शैली से बिगड़े काम बनेंगे।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में पारदर्शिता रखें। 
धन: धन निवेश से आगामी लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति महसूस करेंगे। 
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज अचानक ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है। 
लव: प्रेमी या पार्टनर के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा।
धन: आज फिजूलखर्ची से बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: ऑफिस के कार्य में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: आज आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: आज निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा किसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी बरतें।
लव: प्रेमियों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।
धन: भविष्‍य के लिये बचत की योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: करियर संबंधी अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
लव: लव पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
धन: आज कारोबार से धन का प्रवाह सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपकी बढ़ती कार्यक्षमता आपको कार्यक्षेत्र में जीत दिलाएगी।
लव: पार्टनर के साथ ईमानदारी ही रिश्ते को मजबूत बनाएगी।
धन: आज अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। 
उपाय: आज मंत्र "ॐ हं हनुमते नमः" का 108 बार जाप करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सफलता मिलेगी। 
लव: संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।
धन: आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा।
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहेगा। 
लव: जीवनसाथी का समर्थन आपको हिम्मत देगा। 
धन: दुकान लेने संबंधी संपत्ति के सौदों में लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: आज घुटनों की मालिश लाभकारी होगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है।
लव: पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। 
धन: छोटे निवेशों से लाभ मिलना शुरू होगा।
स्वास्थ्य: आज गले या कान में हल्की समस्या हो सकती है। 
उपाय:  शिवजी को चने की दाल चढ़ाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आज सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
धन: आज पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा।
स्वास्थ्य: थकान और आलस्य महसूस हो सकता है।
 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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