Aaj Ka Rashifal: किन राशियों के लिए भाग्यशाली रहेगा आज का दिन, जानें दैनिक राशिफल | 19 September 2023

When is the Shradh Paksha of 2023: श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण और पिंडदान करके उनकी मुक्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं। 16 दिनों तक श्राद्धपक्ष चलता है। इस बार बीच में अधिकमास आ जाने से श्राद्ध पक्ष की तिथियों को लेकर भी मतभेद रह सकते हैं। यहां जानिए कि कब से प्रारंभ हो रहा है पितृपक्ष और कब यह समाप्त होगा।