12, 13, 14 या 22 राशियां, जानिए रोचक जानकारी और ढूंढिए आपकी राशि

यूं तो आकाश में 88 तारामंडल (राशियां) हैं परंतु भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को ही मान्यता है क्योंकि उन्हीं से धरती को 360 डिग्री में बांटा गया है। वेदों के अनुसार 27 नक्षत्रों महत्वपूर्ण है परंतु संपूर्ण 88 तारामंडलों का धरती पर प्रकाश पड़ता है। इन 88 में से भी 22 ऐसी राशियां हैं जिनको पश्‍चिमी जगत के ज्योतिषियों ने 12 माह में स्थान दिया है। अर्थात उक्त राशियों के भ्रमण काल में जन्म लेने वाले व्यक्ति की राशी वहीं होना चाहिए? अब इस अनुसार जानिए की आपकी राशि कौनसी है। यह सही भी है या नहीं यह सोचना आपका काम है।





1.इगल (Eagle): 14 जनवरी से 28 जनवरी तक।

2.डोल्फिन (Dolphin) : 29 जनवरी से 8 फरवरी तक।

3.हंस : 9 फरवरी से 29 फरवरी तक।

4.नदी (River) : 1 मार्च से 12 मार्च और 10 अप्रैल से 18 अप्रैल, 9 मई से 15 मई के बीच।

5.काव्य उमंग (Pegasus) : 13 मार्च से 1 अप्रैल।

6.एंड्रोमेडा Andromeda एक जापानी वृक्ष का नाम : 2 अप्रैल से 9 अप्रैल, 19 अप्रैल से 8 मई।

7.Perseus : 16 मई से 31 मई तक।

8.मृग नक्षत्र (Orion): 1 जून से 7 जून और 17 जून से 27 जून के बीच।

9.सारथी (Charioteer) : 8 जून से 16 जून।

10.कुत्ता (Dogs) : 28 जून से 7 जुलाई और 18 जुलाई 25 जुलाई तक।

11.आर्गनॉट (घोंघा) के पोत (Ship of the Argonauts) : 8 जुलाई से 17 जुलाई तक और 22 सितंबर से 28 सितंबर तक।

12.सपक्ष सर्प (The Dragon): 26 जुलाई से 7 अगस्त तक और 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक।

13.सप्तऋषि (The Great Bear) : 8 अगस्त से 15 अगस्त 25 अगस्त से 10 सितंबर तक।

14.समुद्र नाग (The Sea Serpent or Hydra) : 16 अगस्त से 23 अगस्त तक।

15.प्याला (The Cup) : 11 सितंबर से 21 सितंबर तक।

16.काला कौआ (The Raven, Corvus) : 29 सितंबर से 11 अक्टूबर तक।

17.रक्षक भालू (The Bear Keeper, Bootes, Herdsman) : 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक।

18.मुकुट (The Crown of the North Wind, Borealis) : 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक।

19.सांप (Serpent) : 11 नवंबर से 19 नवंबर और 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक।

20.बुद्धिमान किन्नर (The Wise Centaur) : 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक।

21. (Ophiuchus) : 6 दिसंबर से 16 दिसंबर तक।

22.वीणा (The Lyre of Orpheus or Lyra): 29 दिसंबर से 13 जनवरी।

पश्‍चिमी जगत के अनुसार ये 14 राशियां भी हैं- मेष (Aries), वृष (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), (hydra), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), सर्पधर (Ophiuchus), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), मीन (Pisces)।









जन्म समय से जानिए की आपकी कौनसी है राशि: सूर्य जिस राशि में होता है, उसी के अनुसार राशि का निर्धारण होता है। इस पद्धति के अनुसार पूरे एक माह तक पैदा होने वाले जातकों की एक ही राशि होती है। 22 मार्च-21 अप्रैल तक जन्मे लोगों की राशि मेष, 22 अप्रैल-21 मई तक वृष, 22 मई-21 जून तक मिथुन, 22 जून-21 जुलाई तक कर्क, 22 जुलाई-21 अगस्त तक सिंह, 22 अगस्त-21 सितम्बर तक कन्या, 22 सितम्बर-21 अक्तूबर तक तुला, 22 अक्तूबर-21 नवम्बर तक वृश्चिक, 22 नवम्बर-21 दिसम्बर तक धनु, 22 दिसम्बर-21 जनवरी तक मकर, 22 दिसम्बर-21 जनवरी तक कुम्भ और 22फरवरी-21 मार्च तक जन्मे लोग मीन राशि के होते हैं।









जिनका भी जन्म 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच हुआ है, उनकी राशि हाइड्रा या 'समुद्री नाग' मानी गई है। जिनका जन्म 29 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच हुआ होगा उनकी राशि ओफियूकस होगी।