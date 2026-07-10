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Published By राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 जुलाई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Pictures related to the auspicious time include flowers, a coconut placed on mango leaves, and a Kalash
Published By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Fri, 10 Jul 2026 (14:19 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
12 July 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्र
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
12 जुलाई 2026, रविवार का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और विशेष व्रत-त्योहारों का संयोग बन रहा है।
 
मुख्य पंचांग
दिनांक: 12 जुलाई 2026
 
वार: रविवार
 
मास: आषाढ़, कृष्ण पक्ष
 
तिथि: चतुर्दशी (सुबह 06:20 तक, इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू)
 
नक्षत्र: मृगशिरा (इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)
 
योग: ध्रुव
 
करण: विष्टि (भद्रा)
 

आज के व्रत और त्योहार (Festivals & Vrats)

मासिक शिवरात्रि / शिव चतुर्दशी व्रत: भगवान शिव की पूजा के लिए यह दिन बेहद उत्तम है। (चूंकि चतुर्दशी तिथि सुबह समाप्त हो रही है, इसलिए इसका निशिता काल मुहूर्त या व्रत का निर्धारण पिछले दिन की रात से जोड़ा जाता है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार शिव पूजा आज भी फलदायी है)।
 
नोट: कुछ क्षेत्रों में पंचांग भेद के कारण प्रदोष व्रत 11 या 12 जुलाई को माना जाता है, इस बार यह आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी/चतुर्दशी के संधिकाल के अनुसार रहेगा।
 

शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप कोई शुभ कार्य या नया संकल्प करना चाहते हैं, तो आज के शुभ समय इस प्रकार हैं:
 
अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:32 से 12:20 तक (यह दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है)।
 
अमृत काल: शाम 05:37 से 07:13 तक।
 
ब्रह्म मुहूर्त: दोपहर बाद/शाम को (गणना स्थान के अनुसार)।
 

अशुभ समय (राहुकाल)

इस समय के दौरान महत्वपूर्ण या नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए:
 
राहुकाल: शाम 05:31 से 07:15 तक (स्थान के अनुसार थोड़ा बदलाव संभव है)।
 
दिशाशूल: रविवार को पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा जरूरी हो, तो दलिया या घी खाकर निकलें।ALSO READ: मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
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