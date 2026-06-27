Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 जून 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

29 June 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026: व्रत का महत्व और 7 अचूक उपाय, जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

सोमवार, 29 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग की गणना के आधार पर आज शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है, और जब इस दिन पूर्णिमा तिथि का महासंयोग बनता है, तो यह चंद्र देव और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी अत्यंत शुभ और मंगलकारी हो जाता है। आज के दिन वट सावित्री पूर्णिमा (दक्षिण भागे) और संत कबीर जयंती मनाई जा रही है।

आइए जानते हैं 29 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:

आज का पंचांग: 29 जून 2026

विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)

शक संवत: 1948 (परावभ)

महीना: शुद्ध ज्येष्ठ मास (शुक्ल पक्ष)

तिथि: पूर्णिमा तिथि- रात 01:21 (30 जून) तक (इसके बाद आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र- शाम 05:15 तक (इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ)

योग: शुक्ल योग- दोपहर 03:08 तक (इसके बाद ब्रह्म योग)

करण: बव- दोपहर 01:53 तक (इसके बाद बालव करण रात 01:21 तक)

सूर्योदय: सुबह 05:26 एएम

सूर्यास्त: शाम 07:23 पीएम

चंद्रराशि: वृश्चिक राशि- शाम 05:15 तक, इसके बाद धनु राशि में प्रवेश।

विशेष महासंयोग (सोमवार पूर्णिमा): आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत और स्नान किया जाएगा। सोमवार के दिन पूर्णिमा होने से आज के दिन शिव आराधना और चंद्रमा को अर्घ्य देने का फल कई गुना बढ़ जाता है। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और दान-पुण्य करना बेहद श्रेष्ठ माना गया है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया व्यापारिक कार्य, वित्तीय निवेश, सत्यनारायण पूजा या कोई पवित्र अनुष्ठान शुरू करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का लाभ उठाएं:

अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:56 से दोपहर 12:52 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:05 से सुबह 04:45 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:46 से दोपहर 03:42 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:23 से शाम 07:44 तक।

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में किसी भी नए या महत्वपूर्ण भौतिक कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें विघ्न आने की आशंका रहती है:

राहुकाल: सुबह 07:11 से सुबह 08:56 तक (सोमवार को सुबह के समय राहुकाल होता है, इस दौरान यात्रा या बड़े वित्तीय लेन-देन टालें)।

यमगंड काल: सुबह 10:40 से दोपहर 12:25 तक।

गुलिक काल: दोपहर 02:10 से शाम 03:54 तक।

दिशाशूल: पूर्व दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से शीशा (दर्पण) देखकर या दूध पीकर ही निकलें)।

आज का विशेष सोमवार व पूर्णिमा उपाय: