Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 जून 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Subh kary ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: निर्जला एकादशी पर दान की वस्तुएं और उनका महत्व क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

बुधवार, 24 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश और बुद्धि, वाणी व व्यापार के कारक बुध देव की आराधना के लिए परम फलदायी माना जाता है। आज मां गायत्री प्रकटोत्सव पर्व भी मनाया जा रहा है।

आइए जानते हैं 24 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:

आज का पंचांग: 24 जून 2026

विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)

शक संवत: 1948 (परावभ)

महीना: शुद्ध ज्येष्ठ मास (शुक्ल पक्ष)

तिथि: दशमी

नक्षत्र: चित्रा नक्षत्र- रात 01:05 (25 जून) तक (इसके बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ)

योग: परिघ योग- शाम 04:19 तक (इसके बाद शिव योग)

करण: कौलव- सुबह 10:11 तक (इसके बाद तैतिल करण रात 10:35 तक)

सूर्योदय: सुबह 05:25 एएम

सूर्यास्त: शाम 07:22 पीएम

चंद्रराशि: कन्या राशि- दोपहर 01:52 तक, इसके बाद तुला राशि में प्रवेश।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया व्यापारिक लेन-देन, धार्मिक अनुष्ठान, या कोई विशेष कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का ध्यान रखें:

अभिजित मुहूर्त: आज बुधवार होने के कारण दैनिक गणना में अभिजित मुहूर्त मान्य नहीं रहेगा (बुधवार को अभिजित मुहूर्त को दोषपूर्ण/वर्जित माना जाता है)।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:03 से सुबह 04:43 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 से दोपहर 03:41 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:22 से शाम 07:43 तक।

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस दौरान विघ्न आने की आशंका रहती है:

राहुकाल: दोपहर 12:24 से दोपहर 02:09 तक (बुधवार को दोपहर के समय राहुकाल होता है, इस दौरान बड़े वित्तीय लेन-देन या यात्रा की शुरुआत से बचें)।

यमगंड काल: सुबह 07:09 से सुबह 08:54 तक।

गुलिक काल: सुबह 10:39 से दोपहर 12:24 तक।

दिशाशूल: उत्तर दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से सौंफ खाकर या धनिया चबाकर ही निकलें)।

आज का विशेष बुधवार उपाय: