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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 जून 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Message giving information about the auspicious time, with picture of toran, kalash, coconut, leaves and flowers

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
 22 June 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
सोमवार, 22 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। सोमवार का दिन देवों के देव महादेव की आराधना और मानसिक शांति के लिए चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए विशेष माना जाता है। आज के दिन मां धूमावती प्रकटोत्सव पर्व मनाया जाएयेगा।ALSO READ: Weekly Ank Rashifal 2026: साप्ताहिक अंक भविष्यफल: 22-28 जून 2026 के बीच किसे मिलेंगे सफलता के नए अवसर
 
आइए जानते हैं 22 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:

 

आज का पंचांग: 22 जून 2026

विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
 
शक संवत: 1948 (परावभ)
 
महीना: शुद्ध ज्येष्ठ मास (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: सप्तमी तिथि- रात 08:35 तक (इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ)
 
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र- शाम 07:54 तक (इसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ)
 
योग: व्यतीपात योग- दोपहर 03:00 तक (इसके बाद वरीयान योग प्रारंभ)
 
करण: गर- सुबह 08:06 तक (इसके बाद वणिज करण रात 08:35 तक)
 
सूर्योदय: सुबह 05:24 एएम
 
सूर्यास्त: शाम 07:22 पीएम
 
चंद्रराशि: कन्या राशि (दिन-रात)
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया कार्य, शिव पूजा, विशेष निवेश या यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का सदुपयोग कर सकते हैं:
 
अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:55 से दोपहर 12:51 तक।
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:03 से सुबह 04:43 तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 से दोपहर 03:40 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:21 से शाम 07:42 तक।
 

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें विघ्न आने की आशंका रहती है:
 
राहुकाल: सुबह 07:09 से सुबह 08:54 तक (सोमवार को सुबह के समय राहुकाल होता है, इस दौरान नए व शुभ कार्यों से बचें)।
 
यमगंड काल: सुबह 10:39 से दोपहर 12:23 तक।
 
गुलिक काल: दोपहर 02:08 से शाम 03:53 तक।
 
दिशाशूल: पूर्व दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से शीशा (दर्पण) देखकर या दूध पीकर ही निकलें)।
 

आज का विशेष सोमवार उपाय:

आज सोमवार के दिन सुबह या शाम को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का माला जप करें। इस उपाय को करने से मानसिक तनाव दूर होता है, कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और आपके रुके हुए काम सुगमता से पूरे होने लगते हैं।ALSO READ: बुध का कर्क राशि में गोचर: 5 राशियों की बंद किस्मत खुलेगी, सफलता और धन लाभ के बनेंगे प्रबल योग
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