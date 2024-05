Aaj ka panchang | 1 मई 2024, बुधवार के शुभ मुहूर्त

Jupiter will change its zodiac sign on May 1 2024 : 1 मई 2024 बुधवार को करीब एक वर्ष के बाद बृहस्पति ग्रह मेष राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि बृहस्पति के लिए शत्रु मानी गई है। 3 मई को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। जानिए 4 कौनसी राशियां हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है।