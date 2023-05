Lal Kitab Astrology : पन्ना रत्न किसे नहीं पहनना चाहिए

Panna stone disadvantages: पन्ना रत्न मिथुन और कन्या राशि का ग्रह स्वामी बुध ग्रह का रत्न होता है। बुध ग्रह करियर, व्यापार और नौकरी को प्रभावित करता है। हालांकि किसी भी रत्न को पहनने के पूर्व आपको अपनी कुंडली या जन्म पत्रिका की जांच जरूर कर लेना चाहिए फिर ही पहनना चाहिए। आओ जानते हैं कि पन्ना रत्न किसे नहीं पहनना चाहिए।

पन्ना धारण करने के 5 नुकसान | 5 disadvantages of wearing emerald Panna ratna:

1. लाल किताब के अनुसार बुध तीसरे या 12वें हो तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए इससे नुकसान होगा।

2. ज्योतिष के अनुसार 6, 8, 12 का बुध स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाएं फिर ही पहनें।

3. यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो भी पन्ना धारण करने से समस्या उत्पन्न हो सकती है।

4. नकली, अशुद्ध, टूटा-फूटा, धब्बेदार, चमकदार, स्वर्ण रंग का या अन्य रंग का पन्ना धारण करने से धन, समृद्धि और संतान पक्ष का नाश हो जाता है।

5. उचित धातु, नक्षत्र, दिन और ग्रहों की स्थिति देखे बगैर पन्ना धारण किया है तो वह भी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है।

लाल किताब अनुसार अन्य नियम | Other rules according to Lal Kitab: