सर्वार्थ सिद्धि योग में कौनसे कार्य करें?

Sarvartha Siddhi Yoga 2023 : वार और नक्षत्र के संयोग को सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। यह योग विशेष वारों को पड़ने वाले विशेष नक्षत्रों के योग से निर्मित होता है। सोमवार के दिन रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, अथवा श्रवण नक्षत्र होने पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है जबकि द्वितीया और एकादशी तिथि होने पर यह शुभ योग अशुभ मुहूर्त में बदल जाता है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर यह योग बनता है तो तिथि कोई भी हो यह योग नष्ट नहीं होता है। आओ जानते हैं कि इस योग में क्या खरीदना चाहिए।

सर्वार्थ सिद्धि योग में कौनसे कार्य करना चाहिए | What work should be done in Sarvartha Siddhi Yoga?