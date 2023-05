मई और जून माह 2023 में कब कब है सर्वार्थ सिद्धि योग

Sarvartha Siddhi Yoga 2023 : सर्वार्थ सिद्धि योग में भूमि, भवन, वाहन, आभूषण, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी के सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इसी के साथ ही इस योग में सगाई करना भी शुभ होता है। इस योग में कोई भी नया कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। आओ जानते हैं कि मई और जून माह में कब कब है सर्वार्थ सिद्धि योग।

वर्ष 2023 में कब कब है सर्वार्थ सिद्धि योग | When is Sarvartha Siddhi Yoga in the year 2023?

वर्ष 2023 में कुल 162 सर्वार्थ सिद्धि योग रहेंगे। नए साल में सर्वार्थ सिद्धि योग सबसे ज्यादा जनवरी में 16 बार बना, अप्रैल में 6 बार बना। मई माह में 3 मई, 12 मई, 16 मई, 18 मई, 20 मई, 22 मई, 25 मई और 29 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। जून माह में 5 जून , 11 जून, 13 जून, 17 जून, 25 जून और 30 जून को रहेगा।

सर्वार्थ सिद्धि योग कब होता है अशुभ | When does Sarvartha Siddhi Yoga become inauspicious?