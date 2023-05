May month muhurat 2023: नए सप्ताह के विशिष्ट शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें (8 से 14 मई तक)

Weekly Muhurat 2023



मई माह का नया सप्ताह 8 तारीख शुरू हो रहा है, जो कि 14 मई 2023 तक (Weekly Calendar 8 May to 14 May 2023) जारी रहेगा। वेबदुनिया अपने प्रिय पाठकों के लिए यहां प्रस्तुत कर रही हैं साप्ताहिक मुहूर्तों की श्रृंखला में नए हफ्ते के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी। जानिए इस हफ्ते होने वाले ग्रह-गोचर, परिवर्तन, आगामी त्योहार तथा आने वाले विशेष दिवस से संबंधित सारी जानकारी....

(साप्ताहिक मुहूर्त : 8 मई से 14 मई 2023 तक)

8 मई 2023, सोमवार के शुभ मुहूर्त

शुभ विक्रम संवत्-2080, शक संवत्-1945, हिजरी सन्-1444, ईस्वी सन्-2023

संवत्सर नाम-पिंगल

अयन-उत्तरायण

मास-ज्येष्ठ

पक्ष-कृष्ण

ऋतु-ग्रीष्म

वार-सोमवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-तृतीया

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-ज्येष्ठा

योग (सूर्योदयकालीन)-शिव

करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज

लग्न (सूर्योदयकालीन)-मेष

शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक

राहुकाल-प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक

दिशा शूल-आग्नेय

योगिनी वास- आग्नेय

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-धनु

व्रत/मुहूर्त-श्री गणेश चतुर्थी व्रत (चंद्रोदय रात्रि 10:15 मि.)/भद्रा

यात्रा शकुन- मीठा दूध पीकर यात्रा करें।

आज का मंत्र-ॐ सौं सोमाय नम:।

आज का उपाय-गणेश मंदिर में मोदक चढ़ाएं।

वनस्पति तंत्र उपाय- पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।



9 मई 2023, मंगलवार के शुभ मुहूर्त

शुभ विक्रम संवत्-2080, शक संवत्-1945, हिजरी सन्-1444, ईस्वी सन्-2023

संवत्सर नाम-पिंगल

अयन-उत्तरायण

मास-ज्येष्ठ

पक्ष-कृष्ण

ऋतु-ग्रीष्म

वार-मंगलवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-चतुर्थी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-मूल

योग (सूर्योदयकालीन)-सिद्ध

करण (सूर्योदयकालीन)-बालव

लग्न (सूर्योदयकालीन)-मेष

शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक

राहुकाल- दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक

दिशा शूल-उत्तर

योगिनी वास-नैऋत्य

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-धनु

व्रत/मुहूर्त-मूल समाप्त

यात्रा शकुन- दलिया का सेवन कर यात्रा पर निकलें।

आज का मंत्र-ॐ अं अंगारकाय नम:।

आज का उपाय-हनुमान मंदिर में संतरा चढाएं।

वनस्पति तंत्र उपाय- खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

10 मई 2023, बुधवार के शुभ मुहूर्त

शुभ विक्रम संवत्-2080, शक संवत्-1945, हिजरी सन्-1444, ईस्वी सन्-2023

संवत्सर नाम-पिंगल

अयन-उत्तरायण

मास-ज्येष्ठ

पक्ष-कृष्ण

ऋतु-ग्रीष्म

वार-बुधवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-पंचमी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पूर्वाषाढ़ा

योग (सूर्योदयकालीन)-साध्य

करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल

लग्न (सूर्योदयकालीन)-मेष

शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक

राहुकाल- दोप. 12:00 से 1:30 बजे तक

दिशा शूल-ईशान

योगिनी वास-दक्षिण

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-मकर

व्रत/मुहूर्त-रवियोग/द्विरागमन/व्यापार

यात्रा शकुन-हरे फ़ल खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकलें।

आज का मंत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।

आज का उपाय-किसी बटुक को हरे फ़ल भेंट करें।

वनस्पति तंत्र उपाय-अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाएं।



11 मई 2023, गुरुवार के शुभ मुहूर्त

शुभ विक्रम संवत्-2080, शक संवत्-1945, हिजरी सन्-1444, ईस्वी सन्-2023

संवत्सर नाम-पिंगल

अयन-उत्तरायण

मास-ज्येष्ठ

पक्ष-कृष्ण

ऋतु-ग्रीष्म

वार-गुरुवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-षष्ठी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-उत्तराषाढ़ा

योग (सूर्योदयकालीन)-शुभ

करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज

लग्न (सूर्योदयकालीन)-मेष

शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक

राहुकाल-दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक

दिशा शूल-दक्षिण

योगिनी वास-पश्चिम

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-मकर

व्रत/मुहूर्त-जातकर्म/भद्रा

यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।

आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:।

आज का उपाय-मंदिर में आम चढाएं।

वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।



12 मई 2023, शुक्रवार के शुभ मुहूर्त

शुभ विक्रम संवत्-2080, शक संवत्-1945, हिजरी सन्-1444, ईस्वी सन्-2023

संवत्सर नाम-पिंगल

अयन-उत्तरायण

मास-ज्येष्ठ

पक्ष-कृष्ण

ऋतु-ग्रीष्म

वार-शुक्रवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-सप्तमी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-श्रवण

योग (सूर्योदयकालीन)-शुक्ल

करण (सूर्योदयकालीन)-बव

लग्न (सूर्योदयकालीन)-मेष

शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 तक

राहुकाल-प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक

दिशा शूल-वायव्य

योगिनी वास-वायव्य

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-कुम्भ

व्रत/मुहूर्त-सर्वार्थसिद्धि योग/पंचक प्रारंभ

यात्रा शकुन-शुक्रवार को मीठा दही खाकर यात्रा पर निकलें।

आज का मंत्र-ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:।

आज का उपाय-लक्ष्मी मंदिर छैने से बनी मिठाई चढ़ाएं।

वनस्पति तंत्र उपाय-गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।



13 मई 2023, शनिवार के शुभ मुहूर्त

शुभ विक्रम संवत्-2080, शक संवत्-1945, हिजरी सन्-1444, ईस्वी सन्-2023

संवत्सर नाम-पिंगल

अयन-उत्तरायण

मास-ज्येष्ठ

पक्ष-कृष्ण

ऋतु-ग्रीष्म

वार-शनिवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-अष्टमी/नवमी (क्षय)

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन-धनिष्ठा

योग (सूर्योदयकालीन)-ब्रह्म

करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव

लग्न (सूर्योदयकालीन)-मेष

शुभ समय-प्रात: 7:35 से 9:11, 1:57 से 5:08 बजे तक

राहुकाल-प्रात: 9:00 से 10:30 तक

दिशा शूल-पूर्व

योगिनी वास-ईशान

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-कुम्भ

व्रत/मुहूर्त-संतश्री दादूदयाल पुण्यतिथि

यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।

आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।

आज का उपाय-शनि मंदिर में सौंफ़ चढाएं।

वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।



14 मई 2023, रविवार के शुभ मुहूर्त

शुभ विक्रम संवत्-2080, शक संवत्-1945, हिजरी सन्-1444, ईस्वी सन्-2023

संवत्सर नाम-पिंगल

अयन-उत्तरायण

मास-ज्येष्ठ

पक्ष-कृष्ण

ऋतु-ग्रीष्म

वार-रविवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-दशमी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-शतभिषा

योग (सूर्योदयकालीन)-ऐंन्द्र

करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज

लग्न (सूर्योदयकालीन)-मेष

शुभ समय-9:11 से 12:21, 1:56 से 3:32

राहुकाल- सायं 4:30 से 6:00 बजे तक

दिशा शूल-पश्चिम

योगिनी वास-उत्तर

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-मीन

व्रत/मुहूर्त-भद्रा

यात्रा शकुन-ईलायची खाकर यात्रा प्रारंभ करें।

आज का मंत्र-ॐ घृणि: सूर्याय नम:।

आज का उपाय-विष्णु मंदिर में आम चढ़ाएं।

वनस्पति तंत्र उपाय-बेल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया

प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र