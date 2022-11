देव उठनी एकादशी से शुरू होंगे शादी के मुहूर्त, जानिए कब-कब बजेगी शहनाई

कार्तिक मास की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को है। इस दिन की ग्यारस से सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। खासकर चार माह के बाद विवाह के कार्य प्रारंभ होंगे। आओ जानते हैं कि कब हैं शादी करने की शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त। जिन लोगों का पहले से रिश्ता तय है वे जानना चाहेंगे कि नवंबर और दिसंबर के साथ ही अगले वर्ष कौन कौनसे हैं शुभ मुहूर्त।





नवंबर और दिसंबर 2022 माह के विवाह मुहूर्त | November december vivah ke shubh muhurat 2022:





1. नवम्बर 2022 में विवाह के शुभ मुहूर्त: 21, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 तारीख को शादी करना शुभ रहेगा। इसमें भी खासकर 21, 24, 25 और 27 खास है।





2. दिसम्बर 2022 में विवाह के शुभ मुहूर्त: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 13, 14 और 15 तारीख को शादी करना शुभ रहेगा। हालांकि खास दिनांक में 2, 7, 8 और 9 तारीख सबसे खास है।

2023 माह के विवाह शुभ मुहूर्त | Vivah Shubh muhurat 2023 :





जनवरी 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in January 2023 : 19, 25, 26 और 27 जनवरी।





फरवरी 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in February 2023 : 6, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 27 और 28 फरवरी।





मार्च 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in March 2023: 5, 8 और 9 मार्च।

अप्रैल 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in April 2023 : इस माह कोई मुहूर्त नहीं है।





मई 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in May 2023 : 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 28, 29, 30 और 31 मई।





जून 2023 में विवाह के शुभ मुहूर्त | Auspicious time for marriage in June 2023 : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 22, 23, 26 और 28 जून।