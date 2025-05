What is nautapa in hindi: सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों के लिए आता है तो उन पंद्रह दिनों के पहले नौ दिन सर्वाधिक गर्मी वाले होते हैं। इन्हीं शुरुआती नौ दिनों को नौतपा के नाम से जाना जाता है। इस पर 9 दिनों का यह नौतपा 25 मई 2025 से प्रारंभ होकर 2 जून को समाप्त होगा। इन नौ दिनों को तेज गर्मी होने जरूरी है, यानि इसका तपना जरूरी है।