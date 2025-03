मीन मलमास 2025: कब से शुरू होगा मीन मलमास? क्या होगा इसका 3 राशियों पर प्रभाव?

Worship Hanuman on the night of Holashtak: 7 मार्च से 14 मार्च 2025 तक होलाष्टक रहेगा। होलिका दहन के पहले 8 दिनों का होलाष्टक रहता है। ऐसे में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक सभी शुभ कार्यों पर प्रतिबंध रहता है। होलाष्टक में पूजा-पाठ करने और भगवान का स्मरण भजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जानिए इस दिन बजरंगबली का कौनसा उपाय आपको धनवान बना सकता है।