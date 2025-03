'भद्रा' उपरांत करें होलिका-दहन, जानें मुहूर्त और होली की विशेष साधनाएं और अनुष्ठान

What not to do on Holashtak 2025: होलिका दहन से पूर्व के आठ दिनों की अवधि को होलाष्टक कहते हैं। वर्ष 2025 में होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दिनांक 07 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा एवं फाल्गुन पूर्णिमा दिनांक 14 मार्च 2025 को यह समाप्त होगा। इस दिन सभी ग्रह अपनी उग्रावस्था में रहते हैं। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। इन आठ दिनों में भक्त प्रहलाद को प्रताड़ना दी गई थी और इन्हीं दिनों कामदेव के भस्म होने के बाद रति ने दुख सहा था। इसलिए इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। आओ जानते हैं कि इस दौरान क्या करें और क्या नहीं।