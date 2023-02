सपने में बंदर देखने के 5 शुभ और 5 अशुभ संकेतों को जानें

What is the dream of a monkey : बंदर को देखने के सपने बहुत आते हैं। लंगूर, बंदर या वानर को अंग्रेजी में मंकी कहते हैं। बंदर का सपना देखना वैसे तो शुभ माना गया है लेकिन बंदर किस स्थिति में दिखाई दे यह उस पर भी डिपेंड करता है। तभी तय होता है कि यह स्वप्न शुभ है या अशुभ। सपने में बंदर, लाल मुंह का बंदर, काले मुंह का बंदर आदि देखने का अर्थ भी अलग अलग होता है।

आमतौर पर बंदर को देखने का अर्थ है कि आप पर हनुमानजी की कृपा बरसने वाली है।

सपने में बंदर देखने के 5 शुभ संकेत :

1. सपने में बंदर को हंसते हुए देखना शुभ माना जाता है। इसके मतलब है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपने जीवन में धन समृद्धि और मान सम्मान बढ़ने वाला है। शत्रुताएं खत्म होंगी।

2. सपने में बंदरों का झुंड देखना एक शुभ संकेत है। माना जाता है कि निकट भविष्य में आपको धनलाभ होने की संभावना है और इसी के साथ आपके परिवार में सुख शांति कायम होगी।

3. सपने में बंदर को खाना चुराते हुए देखने का अर्थ है कि आपको अचानक कोई लाभ होने वाला है।

4. सपने में बंदर को तैरते देखने का अर्थ है कि आप जल्द ही समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे।

5. सपने में बंदर को मस्ती करते हुए या प्रसन्न अवस्था में देखने का अर्थ है कि आपने जिसके साथ शत्रुता है वह समाप्त होकर मित्रता में बदल जाएगी।

सपने में बंदर देखने के 5 अशुभ संकेत :

1. सपने में बंदर को गुस्से में देखने का अर्थ है कि आप के जीवन में कोई परेशानी खड़ी होने वाली है। आपका किसी से झगड़ा हो सकता है और मान-सम्मान में भी कमी आ सकती है।

2. सपने में मरे हुए बंदर को देखने का अर्थ है कि आपके जीवन में किसी कार्य को लेकर बाधाएं खड़ी होने की संभावना है। आपको सतर्क रहना होगा।

3. सपने में बंदर यदि आपको काट लेता है तो इसका अर्थ है कि आपको भविष्य में कोई चोट लगने वाली है।

4. सपने में बंदरों से बातें करने का अर्थ है कि आपका किसी से विवाद होने की संभावना है।

5. सपने में बंदर की पूंछ खिंचने का अर्थ है कि आपको कोई मानसिक रूप में परेशान करने वाला है।