13 वर्षों बाद बनेगा रामनवमी पर दुर्लभ 'रविपुष्य योग'

importance of Neem and jaggery on Gudi Padwa: गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन लोग नए साल की शुरुआत करते हैं और अपने घरों में गुड़ी फहराते हैं। इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नीम और गुड़ का प्रसाद। आमतौर पर नीम का नाम सुनते ही मुंह कड़वा हो जाता है। लेकिन गुड़ी पड़वा पर इसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है । हम आपको बता रहे हैं क्या कारण है।