Asian Games में भारत से छिनेगा 1 पदक, महिला मुक्केबाज ने तोड़ा यह डोपिंगरोधी नियम

Hemant Soren did not get relief from Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में निचली अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर करने के संबंध में ‘तथ्यों को छिपाने’ के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को नाखुशी जताई जिसके बाद सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली।