केएल राहुल ने विकेट के पीछे बिछाया जाल, आउट किया श्रीलंका के सबसे सफल बल्लेबाज को

Before the over, KL Rahul had a chat with Kuldeep Yadav. Just after two balls KL Rahul did the stumping. Brilliant planing by KL Rahul, in the last game too he did the same with Kuldeep.



Rahul is doing the same with Kuldeep what Dhoni used to do...! pic.twitter.com/GHYwtVpWTo — Juman Sarma (@cool_rahulfan) September 12, 2023

Sanjay Manjrekar - What advice did you pass to Kuldeep Yadav before Sadeera's wicket?





KL Rahul - I don't wanna take away credit from Kuldeep. He did the execution, I just passed the message. pic.twitter.com/3llFhPjoMB — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 12, 2023

KL Rahul's knock on this pitch should be appreciated more.





39 in 44 balls at a Strike Rate of almost 90 when the spinners were dominating the game. He scored a century yesterday and kept wickets for over 30 overs, some return marked by KL! pic.twitter.com/aWcx0iWNbp — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 12, 2023

चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले KL Rahul केएल राहुल ने कहा कि उन्हें भारतीय टीम के अंतिम एकादश में जगह मिलने की उम्मीद थी तथा वह बल्लेबाज और विकेटकीपर की भूमिकाओं को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे।राहुल ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर चार के मैच में वापसी की और नाबाद 111 रन बनाए। यह मार्च के बाद भारत की तरफ से उनका पहला मैच था। इसके बाद उन्होंने विकेटकीपर का जिम्मा भी संभाला। श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच में भी उन्होंने दोनों भूमिकाएं बखूबी निभाई।खासकर श्रीलंका के सबसे सफल बल्लेबाज सदीरा समरविक्रमा को आउट करने से पहले केए राहलु और कुलदीम यादव के बीच बातचीत हुई थी। अगले ओवर में केएल राहुल ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। यह वाक्या सोशल मीडिया पर ऐसे ही वायरल हुआ।राहुल ने भारत की श्रीलंका के खिलाफ 41 रन की जीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा,‘‘ मैं पिछले दो मैचों में अपने प्रदर्शन से खुश हूं। शुरू में मैं थोड़ा नर्वस था लेकिन कुछ गेंदों का सामना करने के बाद मैं अच्छा महसूस करने लगा था।’’राहुल ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में रिहैबिलिटेशन के दौरान कड़ी मेहनत की थी जिससे उन्हें सफल वापसी करने में मदद मिलेगी।उन्होंने कहा,‘‘ मैं सोच रहा था कि मुझे अंतिम एकादश में जगह मिल जाएगी और मैंने उसी तरह से तैयारी की थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं टीम की तरफ से अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभा सकता हूं।’’इस 31 वर्षीय खिलाड़ी को टीम प्रबंधन ने स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि उन्हें मध्यक्रम के बल्लेबाज के साथ ही विकेटकीपर की भूमिका भी निभानी होगी।राहुल ने कहा,‘‘ टीम प्रबंधन ने मुझे मेरी भूमिकाओं के बारे में बता दिया था कि मुझे मध्यक्रम में बल्लेबाजी करनी होगी और विकेटकीपर की भूमिका भी निभानी होगी।’’राहुल ने कहा कि टीम प्रबंधन के स्पष्ट संदेश के बाद उन्होंने एनसीए में विकेटकीपिंग का भी पर्याप्त अभ्यास किया था।उन्होंने कहा,‘‘ मैं पिछले दो वर्षों से विकेटकीपर की भूमिका निभा रहा हूं। इसलिए मेरे लिए यह नई चीज नहीं है। मैंने 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेटकीपिंग शुरू की थी जब ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे। एनसीए में कोच के साथ मैंने अपनी विकेटकीपिंग पर भी काम किया था। उम्मीद है कि मैं अपनी दोनों भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभाता रहूंगा।’’राहुल ने इस साल वनडे में भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले कुलदीप यादव की प्रशंसा भी की जिन्होंने अपनी तकनीक में कुछ बदलाव के बाद बेहतर गेंदबाज के रूप में वापसी की है।राहुल ने कहा,‘‘ मैं वास्तव में उसकी गेंदबाजी का पूरा आनंद ले रहा हूं। उसने अपनी गेंदबाजी में कुछ बदलाव किए हैं जिससे उसको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। हम खेल के बीच में बल्लेबाज को आउट करने की रणनीति को लेकर बात करते रहते हैं। पिछले दोनों मैचों में उसकी लय भी शानदार थी।’’