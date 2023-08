भारतीय कप्तान जिन्होंने एशिया कप में टीम इंडिया को बनाया चैंपियन

Indian Captains to Win Asia Cup : Asia Cup की स्थापना 1983 में हुई थी जब एशियाई देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में Asian Cricket Council की स्थापना की गई थी। यह मूल रूप से हर दो साल में आयोजित होने वाला एक टूर्नामेंट है। यह हर 2 साल में वनडे और टी20ई प्रारूपों के बीच बदलाव करता रहता है।



पहला एशिया कप 1984 में Sharjah, UAE में श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत के बीच खेला गया था और Team India विजेता रही थी। पहली बार भारत ने सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) की कप्तानी में यह कप जीता था और तबसे अब तक भारत 7 बार यह कप जीत चूका है। (Team India has won the Asia Cup Seven Times)

आइए जानते हैं किन खिलाडियों की कप्तानी में भारत ने एशिया कप जीता है

Asia Cup 1984- Sunil Gavaskar







महान सुनील गावस्कर की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहला एशिया कप जीता। यह Sharjah, UAE में आयोजित किया गया था और इसमें तीन टीमों ने हिस्सा लिया था; भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। श्रीलंका इस कप का उपविजेता रहा। इस कप में सबसे ज़्यादा रन Surinder Khanna (107) और सबसे ज़्यादा विकेट Ravi Shastri (4) ने चटकाए थे।





दिनांक April 6–13, 1984 मेज़बान UAE विजेता India उपविजेता Srilanka टीम 3 मैच 3 प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ Surinder Khanna (107) सर्वाधिक विकेट Ravi Shastri (4)

Asia Cup 1988 - Dilip Vengasarkar





Asia Cup 1988, एशिया कप का तीसरा संस्करण था और इसे टीम इंडिया ने दिलीप वेंगसरकर (Dilip Vengasarkar) की कप्तानी में जीता था। इस कप में पहली बार तीन से अधिक टीमों ने भाग लिया था (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश)





यह 26 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच बांग्लादेश (Host Bangladesh) में आयोजित किया गया था। दिलीप वेंगसरकर ( Dilip Vengasarkar) और नवजोत सिद्धू (Navjot Sidhu) दोनों ने फाइनल में (INDvsSL Final 1988) श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतक बनाकर 177 रन के लक्ष्य का पीछा किया और एशिया कप का अपना दूसरा खिताब जीता। नवजोत सिंह प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। उन्होंने सीरीज में 179 रन बनाए थे

दिनांक 27 अक्टूबर - 4 नवंबर 1988 मेज़बान Bangladesh विजेता India (2nd Title) उपविजेता Srilanka टीम 4 मैच 7 प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ नवजोत सिद्धू (भारत) सर्वाधिक रन इजाज अहमद (192) (पाकिस्तान) सर्वाधिक विकेट अरशद अयूब (9) (भारत)

1990-91 - Mohammad Azharuddin





1990/91 में मोहम्मद अज़हरुद्दीन की कप्तानी में भारत ने अपना तीसरा एशिया कप जीता था।

इस सीज़न में भारत ने पहली बार एशिया कप (Asia Cup) की मेजबानी की थी। भारत के साथ खराब संबंधों के कारण पाकिस्तान ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया (Pakistan did not participate in asia cup 1990-91)





इस सीजन में केवल तीन ही टीमों भाग लिया था (भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश )। Sachin Tendulkar, Sanjay Manjrekar और Mohammad Azharuddin ने श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतक जड़ 205 रनों के टारगेट का पीछा किया था।





Player of the Match रहे थे कप्तान Mohammad Azharuddin जिन्होंने 39 गेंदों में 54* रन बनाए थे। इस सीजन सबसे ज़्यादा रन श्रीलंका के Arjuna Ranatunga (166) ने बनाए थे और सबसे ज़्यादा विकेट Kapil Dev (9) ने लिए थे।





दिनांक 25 दिसंबर 1990 - 4 जनवरी 1991 मेज़बान भारत विजेता भारत (तीसरा खिताब) उपविजेता श्रीलंका टीम 3 मैच 4 सर्वाधिक रन अर्जुन रणतुंगा (166) सर्वाधिक विकेट कपिल देव (9)



1995- Mohammad Azharuddin





1995 में एशिया कप की यह जीत, भारतीय टीम के लिए लगातार तीसरी एशिया कप जीत थी और लगातार दूसरी बार Mohammad Azharuddin की कप्तानी में। यह पांचवां एशिया कप टूर्नामेंट था और यह टूर्नामेंट Sharjah, UAE में आयोजित किया गया था। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर एशिया कप 1995 जीता। यह टीम इंडिया की लगातार तीसरी और कुल मिलाकर चौथी एशिया कप जीत थी।







दिनांक 5-14 अप्रैल मेज़बान UAE विजेता भारत (4th Title) उपविजेता श्रीलंका टीम 4 मैच 7 प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ Navjot Sidhu सर्वाधिक विकेट Anil Kumble (7)

Final में Mohammad Azharuddin बने 90 और Navjot Singh ने 84 रन बनाए थे। सीरीज के दौरान कुल 197 बनाने के लिए Navjot Singh को 'Player of the Series' का खिताब दिया गया था।

2010 - Mahendra Singh Dhoni







15 साल के लंबे अंतराल के बाद, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने 2010 में एशिया कप जीता था। यह एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दसवां संस्करण था, जो 15 से 24 जून 2010 तक श्रीलंका में आयोजित किया गया था। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 81 रनों से हराकर 5वीं बार एशिया कप खिताब जीता था।





इस बार उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लक्ष्य का बचाव करते हुए जीत हासिल की। Aashish Nehra ने 4 विकेट लेकर 269 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को 187 रन पर रोक दिया था। Final में MS Dhoni ने 38 रन बनाए थे और 64 रन बनाकर Dinesh Karthik, 'Player of the Match' रहे थे।





दिनांक 15 से 24 जून मेज़बान श्रीलंका विजेता भारत (5th Title) उपविजेता श्रीलंका टीम 4 मैच 7 प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ Shahid Afridi सर्वाधिक रन Shahid Afridi (265) सर्वाधिक विकेट Lasith Malinga (9)





2016 - Mahendra Singh Dhoni

2016 में एक बार फिर भारत ने एमएस धोनी (MS Dhoni) के नेतृत्व में एशिया कप का खिताब जीता। एशिया कप का यह संस्करण टी-20 प्रारूप में था और 24 फरवरी से 6 मार्च 2016 तक बांग्लादेश में आयोजित किया गया था।





यह एशिया कप का 13वां संस्करण था। इसमें टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में 121 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत प्राप्त की थी और धोनी ने 6 गेंदों में 20 रन बनाए थे। उन्होंने विजयी छक्का लगाकर भारत को अपना छठा एशिया कप टाइटल जितने में मदद की थी।





दिनांक 24 February – 6 March मेज़बान मेज़बान विजेता India (6th Title) उपविजेता Bangladesh टीम 5 मैच 11 प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ Sabbir Rahman सर्वाधिक रन Sabbir Rahman (176) सर्वाधिक विकेट Al-Amin Hossain





2018- Rohit Sharma





भारत ने 2018 में रोहित शर्मा की कप्तानी में अपना 7वां एशिया कप जीता। यह एशिया कप वनडे प्रारूप में खेला गया था और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित किया गया था। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट से मैच जीता था। रोहित शर्मा ने फाइनल में 48 रन बनाए थे। Player of the series, Shikhar Dhawan (342) रहे थे।