1984 Asia Cup : जब सुनील गावस्कर की कप्तानी में जीता था भारत ने पहला ही टूर्नामेंट

Asia Cup 1984 (First Asia Cup)

पहला एशिया कप (First Asia Cup)

पहला एशिया कप : 1984

कहां खेला गया : शारजाह

टीमें : भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका

विजेता : भारत

मेज़बान: UAE

उपविजेता: श्रीलंका

मैच : 3

प्लेयर ऑफ द सीरीज : सुरिंदर खन्ना (India)

सर्वाधिक रन : सुरिंदर खन्ना (107)

सर्वाधिक विकेट : रवि शास्त्री (4)

Indian Cricket Team के खिलाड़ी जिन्होंने 1984 में पहला कप जीता

Srilanka Cricket Team, Asia Cup, 1984

: अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय टूर्नामेंटों में सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक, एशिया कप (Asia Cup) की स्थापना 1983 में हुई थी जब एशियाई देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में एशियाई क्रिकेट परिषद (Asian Cricket Council) की स्थापना की गई थी। यह मूल रूप से हर दो साल में आयोजित होने वाला एक टूर्नामेंट है। यह हर 2 साल में ODI और T-20 प्रारूपों के बीच बदलाव करता रहता है।2015 के बाद एशिया कप टूर्नामेंट वनडे और टी20 प्रारूप में रोटेशन के आधार पर खेले गए थे। 2016 का आयोजन टी20 प्रारूप में पहला टूर्नामेंट था और 2016 ICC World Twenty20 से ठीक पहले पांच टीमों के बीच खेला गया था।Asia Cup एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां एक महाद्वीप (Continent) की विभिन्न टीमें एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। यह दुनिया का एकमात्र टूर्नामेंट है जो एक महाद्वीप के देशों के बीच प्रतियोगिताओं पर आधारित है।पहला एशिया कप, (जिसे Rothmans Asia Cup के नाम से भी जाना जाता है) 1984 में Sharjah, UAE में श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत के बीच खेला गया था। 1984 एशिया कप एक Round-Robin Tournament था जहां प्रत्येक टीम एक-दूसरे से एक बार खेली थी और विजेता Team India रही थी।भारत ने Inaugural Tournament में अपने दोनों मैच जीते थे, श्रीलंका दो में से एक मैच जीतकर दूसरे स्थान पर था और पाकिस्तान अपने दोनों मैच हार गया था। यह टूर्नामेंट 6-13 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया था और तब शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Sharjah Cricket Association Stadium) ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ODI) मैच आयोजित किया था।प्रारंभ में, यह तीन देशों के बीच एक प्रतियोगिता थी लेकिन बाद में एशिया कप का विस्तार हुआ और आज यह छह टीमों (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग और अफगानिस्तान हैं) का टूर्नामेंट बन गया है।क्रिकेट जगत की महान हस्ती सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने पहले एशिया कप में खेलने वाली भारतीय टीम का नेतृत्व किया और उसे जीताया।पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में, सुनील गावस्कर की अगुवाई वाली टीम ने 46 ओवरों में कुल 188/4 का स्कोर बनाया, जिसमें सुरिंदर खन्ना ने 56 रनों की पारी खेली थी।Sunil Gavaskar (c)Surinder Khanna (wk)Ghulam ParkarDilip VengsarkarSandeep PatilRavi ShastriKirti AzadRoger BinnyMadan LalManoj PrabhakarChetan SharmaSri LankaDuleep Mendis (c)Brendon Kuruppu (wk)Sidath WettimunyRoy DiasRanjan MadugalleArjuna RanatungaAravinda de SilvaUvais KarnainRavi RatnayekeSomachandra De SilvaVinothen JohnZaheer Abbas (c)Mohsin KhanSaadat AliMudassar NazarJaved MiandadSaleem MalikAbdul QadirShahid MahboobSarfraz NawazAnil Dalpat (wk)Rashid KhanQasim UmarAzeem Hafeez

1st Match : 6 April 1984 (Pakistan vs Srilanka) : श्रीलंका 5 विकेट से जीता

Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah, UAE



Scorecard :Pakistan 187/9 (46 overs)

Sri Lanka : 190/5 (43.3 overs)



Srilankan Top Performers :

Roy Dias 57 (95)

Arjuna Ranatunga 3/38 (10 overs)



Pakistani Top Performers :

Zaheer Abbas 47 (68)

Abdul Qadir 2/42 (9 overs)











2nd Match : 8 April 1984 (Srilanka vs India) भारत 10 विकेट से जीता Player of the match: Roy Dias (SL): 8 April 1984 (Srilanka vs India)

Scorecard Sri Lanka : 96 (41 overs)

India :97/0 (21.4 overs)



India's Top Performer :

Surinder Khanna 51* (69)



Srilankan Top Performers :

Ranjan Madugalle 38 (76)

Madan Lal 3/11 (8 overs)













3rd Match : 3 April 1984, India won by 54 runs भारत 54 रनों से जीता Player of the Match : Surinder Khanna (IND): 3 April 1984, India won by 54 runs

Scorecard

India : 188/4 (46 overs)

Pakistan: 134 (39.4 overs)





India's Top Performers :

Surinder Khanna 56 (72)

Roger Binny 3/33 (9.4 overs)



Pakistan Top Performers :

Mohsin Khan 35 (65)

Shahid Mahboob 1/23 (10 overs)







Player of the Series : Surinder Khanna

Most Runs : Surinder Khanna (107)

Most Wickets : Ravi Shastri (4)

सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी :

Surinder Khanna (IND) 2 M 107 Runs 107 Average 56 HS Zaheer Abbas (PAK) 2 M 74 Runs 37.00 Average 47 HS Roy Dias (SL) 2 M 62 Runs 62 Average 57* HS

सबसे ज्यादा विकेट :

Ravi Shastri 2 Matches 4 Wickets 3.11 Economy Madan Lal 2 Matches 3 Wickets 2.28 Economy Arjuna Ranatunga 2 Matches 3 Wickets 3.80 Economy