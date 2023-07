चालीसा क्या है, कौनसी चालीसा नित्य पढ़ना चाहिए?

What is chalisa : आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। इसी के साथ ही शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा भी पढ़ी होगी। हिन्दू सनातन धर्म में आखिर ये चालीसा क्या होती है। इन्हें पढ़ने के क्या हैं फायदे, कौन से देवी या देवता की चालीसा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इस तरह के कई सावाल आपके मन में होंगे। आओ जानते हैं मुख्य प्रश्नों के उत्तर।

क्यों पढ़ना चाहिए चालीसा- Why should we read Chalisa ?

यदि आपको मंत्रों का ज्ञान नहीं तो चालीसा पढ़ें।

मंत्रों का उच्चारण करने में दिक्कत हो तब चालीसा पढ़ें।

पूजा या आरती करते या नहीं तो चालीसा का पाठ करें।

चालीसा क्या है- what is chalisa?

चालीसा यानी चालीस पदों का समूह।

चालीसा में 4 छंद होते हैं या कहें कि 40 चौपाइयां होती हैं इसीलिए इसे चालीसा कहते हैं।

चालीसा में 40 लाइनें होती हैं जिन 40 पंक्तियों में किसी भी देवी या देवता की स्तुति की जाती है।

कौनसी चालीसा नित्य पढ़ना चाहिए- Which Chalisa should be read daily?

आपका जो भी ईष्ट हो उसकी चा‍लीसा नित्य पढ़ना चाहिए। यदि हनुमानजी आपके ईष्ट देव हैं तो आपको उनकी चालीसा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए।

कब होती है चालीसा सिद्ध- When is Chalisa Siddha ?

कहा जाता है कि 40 दिन तक चालीसा का पाठ किया जाए तो वह सिद्ध होने लगती है। प्रत्येक चालीसा को पढ़ने के बाद उसके सिद्ध होने का समय अलग अलग होता है। हनुमान चालीसा सत बार यानी 1 हजार बार पढ़ने से सिद्ध हो जाती है।

चालीसा पढ़ने के फायदे क्या है- What are the benefits of reading Chalisa?