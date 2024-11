तनाव और चिंता को कम करती है कश्यप मुद्रा, नियमित अभ्यास से मिलते हैं चमत्कारी लाभ

why children put their fingers in their mouth: शिशुओं का मुंह में उंगली डालन या उँगलियाँ चूसना आम बात है। ऐसा सभी बच्चे करते हैं। जब शिशु अपने मुंह में उंगली डालता है, तो माता-पिता को लगता है कि उन्हें भूख लगी है और बिना इसकी सही वजह जाने वह उसे दूध पिलाने लगते हैं। अगर आप भी नए-नए पेरेंट्स बने हैं और अपने बच्चे के मुंह में उंगलियां चूसने को भूख का संकेत समझ रहे हैं, तो रुक जाइए। शिशु भूखे के अलावा और भी कई कारणों से उंगलियों को चूसते हैं। आइये जानते हैं किन कारणों से शिशु अपनी उंगलिया चूसते हैं।