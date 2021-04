Live Updates : पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान

-हावड़ा जिले 9 विधानसभा सीटों पर चल रहे मतदान को लेकर वोटर्स ने दिखाया उत्साह।

-सुबह से ही मतदान के लिए लगी कतार।

#WestBengalPolls: People queue up at a polling station in Domjur Assembly constituency in Howrah to exercise their franchise in the fourth phase of elections.



The voting will begin at 7 am. pic.twitter.com/JRXWpuPM9B