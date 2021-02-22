Fact Check: पतंजलि की कोरोनिल को मिला WHO का अप्रूवल? जानिए सच

Patanjali has made history in the field of Ayurveda as Coronil has been recognised by WHO as First Evidence Based Medicine for Corona, proud moment for India, "भारत भाग्य विधाता"।#Patanjalis_EvidenceBased_Medicine4Corona #PatanjaliCoronil pic.twitter.com/4acInG4hoj— Shrawan Pandit (@shrawanpandit_) February 19, 2021
क्या है सच-
पड़ताल में हमें पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण का 19 फरवरी का एक ट्वीट मिला, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्पष्ट करना चाहते हैं कि WHO का GMP compliant COPP सर्टिफिकेट कोरोनिल को भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। WHO किसी भी दवा को मंजूर या नामंजूर नहीं करता है। WHO दुनिया भर के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम करता है।
We want to clarify to avoid confusion that our WHO GMP compliant COPP certificate to Coronil is issued by DCGI, Government of India.— Acharya Balkrishna (@Ach_Balkrishna) February 19, 2021
It is clear that WHO do not approve or disapprove any drugs.
WHO works for building a better, healthier future for people all over the world. pic.twitter.com/ZEDPdWy0tg
वहीं, WHO ने भी 19 फरवरी को ट्वीट कर कहा कि संगठन की तरफ से किसी भी पारंपरिक दवा को इलाज के लिए सर्टिफाइड नहीं किया गया है।
.@WHO has not reviewed or certified the effectiveness of any traditional medicine for the treatment #COVID19.— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) February 19, 2021
गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कोरोना की नई दवा कोरोनिल टैबलेट लॉन्च की। रामदेव का दावा है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। नई दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे।
इससे पहले पतंजलि ने 23 जून 2020 को कोरोना के लिए कोरोनिल लॉन्च की थी, जिसमें 7 दिन में कोरोना के इलाज का दावा किया गया था। हालांकि लॉन्च होते ही ये दवा विवादों में आ गई थी।