Fact Check: क्या चीकू खाने से खत्म हो सकता है कोरोना वायरस? जानिए पूरा सच

संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तेजी से फैल रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक न्यूजपेपर की कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि चीकू कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है। इस पोस्ट को सच मानते हुए सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर्स शेयर कर रहे हैं।वायरल हो रही ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ न्यूजपेपर की कटिंग में हेडिंग है “ THE COVID KILLER”। इस खबर में लिखा गया है कि चीकू में कोरोना वायरस का इलाज मिला है। दावा किया जा रहा है कि चीकू खाने से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है।पड़ताल शुरू करते हुए हमने सबसे पहले न्यूजपेपर की कटिंग की हेडलाइन ‘Chikoo The Covid Killer’ को गूगल पर सर्च किया, लेकिन हमें इस हेडलाइन की कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली।इसके बाद हमने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के ई-पेपर चेक किए। असली ई-पेपर का मास्टहेड वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट से बिल्कुल अलग है।फिर हमने यह जानने की कोशिश की कि क्या चीकू खाने से कोरोना ठीक हो जाता है। लेकिन गूगल सर्च में हमें ऐसा कोई आर्टिकल नहीं मिला, जो इस दावे को पुष्टि करता हो।पड़ताल जारी रखते हुए हमने इंदौर के नाक-कान-गला एवं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर डॉ. सुबीर जैन से बात की। डॉ. जैन ने वायरल दावे गलत और फेक बताया है। डॉ. सुबीर जैन ने कहा कि किसी भी रिसर्च में अभी तक यह साबित नहीं हो सका है कि किसी विशेष फल से कोरोना को खत्म किया जा सकता है।विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए एक सवाल के जवाब में कहा है कि अब तक यह साबित नहीं हो सका है कि किसी विशेष फल, सब्जी या विटामिन से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है।