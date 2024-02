Shoe rack| वास्तु के अनुसार जूते चप्पलों का स्टैंड कहां रखना चाहिए?

वास्तु के अनुसार जूते चप्पलों का स्टैंड कहां रखना चाहिए?

Where should the shoe stand be kept: शनि देव का संबंध हमारे पैरों से भी है। पैरों में जूते और चप्पल राहु केतु का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार घर में जूते चप्पल का स्टेंड कहां रखना चाहिए? क्या है उसकी सही दिशा? बाहर रखना चाहिए या की घर के अंदर। आओ जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते चप्पल का स्टेंड किस दिशा में होना चाहिए।

कहां नहीं होना चाहिए जूते चप्पल?

घर के मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल नहीं रखना चाहिए इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर में द्वार के तुरंत भीतर जूते चप्पल का स्टेंड नहीं रखना चाहिए। जब भी आप जूते चप्पल उतारें तो उन्हें कभी पूर्व या फिर उत्तर दिशा में नहीं उतारें। पूर्व या उत्तर दिशा में जूते चप्पल का स्टेंड नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां धन की देवी लक्ष्मी भी नहीं आती है। जब आप घर में मिट्टी लगे वाले जूते लेकर आते हैं और उत्तर दिशा में खोलकर चले जाते हैं तो आपके घर की सकरात्मक ऊर्जा भी नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है।

कहां होना चाहिए जूते चप्पल स्टेंड?

अपने गंदे जूते-चप्पल दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखने चाहिए।

हो सके तो जूते चप्पल का स्टेंड घर के बाहर हो तो बेहतर है।

अन्य नियम:-