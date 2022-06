Vastu Tips : ऑफिस की टेबल पर क्या रखें, क्या हटाएं, वास्तु टिप्स खास आपके लिए

आप किसी भी कार्यालय या ऑफिस में कार्य कर रहे हो, लेकिन यदि आप तरक्की या स्थायित्व चाहते हैं तो आपकी टेबल ये डेस्क वास्तु के अनुसार होना चाहिए अन्यथा आप आॉफिस में परेशान ही होते रहेंगे। आओ जानते हैं इस संबंध में कुछ वास्तु टिप्स।





दिशा : आप अपनी टेबल कुर्सी इस तरह लगाएं कि आपकी पीठ दीवार की ओर हो। पीठ मुख्य द्वार, खिड़की या उत्तर-ईशान दिशा की ओर न हो।





टेबल पर क्या रखें : टेबल के उत्तर-पूर्व दिशा में क्रिस्टल का पेपर वेट रखना रखें। साथ ही टेबल के उत्तर में ही पानी की बोतल, चाय और काफी का कप भी रख सकते हैं। जरूरी फाइलों और पुस्तकों को दाईं ओर रखें। लाल और काले कलर की चीजें न रखें। हो सके तो टेबल पर उत्तर या ईशान दिशा अधिकतर खाली हो या उस पर पानी की बोतल या गुलदस्ता ही रखा हो। आप यहां अपने ईष्टदेव की पोर्टेबल तस्वीर भी रख सकते हैं।







कैसी हो टेबल : टेबल ट्रांसपरेंट न हो, जर्मन, लोहे या एल्युमिनियम की टेबल न हो। टेबल शीशम, सागौन या अखरोट की लकड़ी की बनी हो तो उचित है। टेबल के कोने गोल हो तो अच्छा है। टेबल टूटी फूटी या हिलने वाली न हो।





टेबल की करें प्रतिदिन सफाई : आप अपनी टेबल की प्रतिदिन अच्छे से सफाई करें या कराएं। टेबल की रैक या अल्मारी में जरूरी समान ही रखें। फालतू कबाड़ एकत्र न करें।

टेबल से तुरंत हटाइए 10 चीजें ( 10 things to remove from your study table immediately):





1. दर्पण-कांच





2. कैंची-सुई





3. इलेक्ट्रानिक सामान





4. एलबम-फिल्मी पोस्टर्स





5. सीडी प्लेयर-वीडियो गेम्स







6. अखबार की रद्दी





7. खाने की प्लेट





8. नकारात्मक पौधे





9. एंटीक स्टैच्यू





10. अनुपयोगी पुस्तकें या कॉफी