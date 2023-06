पौधों को हराभरा करके महका देंगे मात्र ये 3 काम कर लें

How to Care for Indoor Plants in Hindi : घर में हरेभरे पौधा के होने से मन प्रसन्न रहता है और सकारात्मकता फैलती है। क्या आपके गमले में पौधे पनप नहीं पा रहे हैं? जल्दी से मुरझा जाते हैं या पौधों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है? ऐसे में जानिए हमारे द्वारा बताए गए मात्र 3 टिप्स। इन टिप्स को आजमाएंगे तो आपके पौधे भी हरेभरे होकर महकने लगेंगे।

1. कैसी हो पौधों की मिट्टी : गमले में सिर्फ मिट्टी नहीं होना चाहिए। मिट्टी और बालू रेत की रेयर होना चाहिए। मिट्टी की समय समय पर उपर से खुदाई करके उलट पुलट करते रहना चाहिए। मिट्टी न तो एकदम से गिली हो और न ही सूखी।

2. धूप, पानी और हवा : घर के अन्दर लगे कुछ पौधों को पर्याप्त धूप और पानी की जरूरत होती है, जरूरत से ज्यादा धूप और पानी से वे खराब हो जाते हैं। एक दिन छोड़कर पानी दें और रोज 2 से 3 घंटे की धूप दें या प्रकाश दें। पौधों को लगातार लगने वाली हवा से बचाएं। इसी के साथ ही पौधों को कीटों से बचाने के लिए समय समय पर नेचुअरल कीटनाशक दवा का उपयोग करना चाहिए।

3. पोषक तत्व : जिस तरह से हमारे शरीर को सभी तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है उसी तरह पौधों को भी सभी तरह के तत्वों की जरूरत होती है। यह पोषक तत्व पौधों को सिर्फ मिट्टी से नहीं मिलते हैं। इसके लिए घर में ही संतरे, टमाटर, नींबू, आलू, नारियल, अंडे आदि के छिलकों को मिट्टी में मिलाकर उसकी खाद बनाकर गमले में डालन चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बाजार से खाद लेकर आएं।