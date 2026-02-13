शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (15:45 IST)

Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे पर बन रहा है ग्रहण योग, राशि के अनुसार पार्टनर को दें ये खास गिफ्ट

valentine day gift and teddy bear
इस बार प्यार का त्योहार, यानी 14 फरवरी 2026, एक विशेष ज्योतिषीय साये में आ रहा है। 13 फरवरी को सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही राहु के साथ उनकी युति बन रही है, जिससे 'ग्रहण योग' का निर्माण हो रहा है। घबराइए मत! सितारों की इस चाल के बीच भी आपका रिश्ता चमक सकता है। बस ज़रूरत है सही समय पर इज़हार और राशि के अनुसार सही उपहार की।
 

मेष राशि (Aries)

अपने दिल की बात कहने के लिए सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे के बीच का समय चुनें। लाल, नारंगी या सिंदूरी रंगों वाले ग्रीटिंग कार्ड और फूलों का गुलदस्ता आपके प्यार को और गहरा करेगा। याद रखें, घर से निकलने से पहले इन्हीं रंगों के फूलों से श्री गणेश या हनुमान जी की पूजा जरूर करें।
 

वृष राशि (Taurus)

रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए सुबह 9:44 से 11:32 के बीच प्रपोज करें। सफेद या हल्के रंगों वाले रेशमी (Silky) उपहार और फूलों का चुनाव करें। मुलाकात से पहले माता सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा।
 

मिथुन राशि (Gemini)

दोपहर 12:12 से 1:44 का समय आपके लिए प्रेम के इजहार हेतु सर्वोत्तम है। हरे रंग का उपहार या हरियाली वाले सुंदर कार्ड भेंट करें। दिन की शुरुआत माता शाकम्भरी को हरी पत्तियों और फूलों के साथ याद करके करें, इससे प्यार में इजाफा होगा।
 

कर्क राशि (Cancer)

दोपहर 2:22 से शाम 4:10 के बीच अपने पार्टनर को चमकीले सफेद या क्रीम रंग का कोई तोहफा दें। सफेद फूलों का गुलदस्ता और श्वेत कार्ड आपके आपसी प्रेम को बनाए रखेंगे। स्नान के बाद माता लक्ष्मी का पूजन इन्हीं रंगों के फूलों से करना न भूलें।
 

सिंह राशि (Leo)

प्यार के इजहार के लिए सुबह 9:12 से 10:22 का समय सबसे सटीक है। गुलाबी या लाल रंग के गुलाब और कमल के फूलों का गुलदस्ता भेंट करें। अपने साथी से मिलने जाने से पहले भगवान राम के मंदिर में लाल पुष्प चढ़ाएं, इससे संबंधों में अद्भुत सामंजस्य रहेगा।
 

कन्या राशि (Virgo)

सुबह 11:10 से दोपहर 1:44 के बीच मैरून रंग का उपहार देकर अपने रिश्तों की नींव मजबूत करें। सफेद, हरे या तोतापरी रंगों के मेल वाले कार्ड और फूल आपके लिए लकी रहेंगे। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें।
 

तुला राशि (Libra)

समर्पण का भाव जगाने के लिए सुबह 8:44 से 10:20 के बीच प्रपोज करें। कत्थई या हल्के क्रीम रंग के उपहार और सफेद कमल के फूलों का चुनाव करें। माता लक्ष्मी की पूजा श्वेत पुष्पों से करना आपके प्रेम जीवन में खुशहाली लाएगा।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दोपहर 1:10 से 3:40 के बीच गहरे लाल, सिंदूरी या नारंगी रंग के कार्ड और गुलदस्ते के साथ अपनी भावनाओं का इजहार करें। इससे एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। मुलाकात से पहले भगवान गणेश को लाल फूल जरूर चढ़ाएं।
 

धनु राशि (Sagittarius)

आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए सुबह 10:50 से दोपहर 12:44 के बीच आसमानी रंग का कोई तोहफा दें। पीले और क्रीम रंग के फूलों का गुलदस्ता आपके लिए श्रेष्ठ है। गणेश जी का पूजन पीले फूलों से करें, इससे प्रेम बना रहेगा।
 

मकर राशि (Capricorn)

दोपहर 12:10 से 2:20 के बीच अपने प्यार का इजहार करें। काले और नीले रंग के मिश्रण वाले उपहार या जामुनी रंग के कार्ड भेंट करें। भगवान शिव का नीले पुष्पों से पूजन आपके प्रेम के बीज को एक वटवृक्ष की तरह विशाल और मजबूत बना देगा।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

दोपहर 2:10 से शाम 4:14 के बीच गहरे नीले या आसमानी रंगों के साथ अपने प्यार को नई दिशा दें। शनि मंदिर में नीले पुष्प चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा, जिससे आपसी सौहार्द और जुड़ाव बना रहेगा।
 

मीन राशि (Pisces)

सुबह 10:02 से दोपहर 12:30 के बीच पीले या केसरिया रंग का उपहार देकर अपनी आपसी समझ को बढ़ाएं। पीले और नारंगी रंगों वाले कार्ड और गुलदस्ते का प्रयोग करें। माता दुर्गा का आशीर्वाद लेकर किया गया इजहार आपके प्रेम को अमर रखेगा।
क्या आपका फर्स्ट वेलेंटाइन डे है, तो ऐसे करें Valentine Week को सेलिब्रेट

क्या आपका फर्स्ट वेलेंटाइन डे है, तो ऐसे करें Valentine Week को सेलिब्रेटValentine’s Day date ideas: वेलेंटाइन वीक के दिन खास होते हैं और हर दिन एक नए तरीके से प्यार और रिश्तों को सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं। प्रेम के इस वेलेंटाइन वीक पर खासकर लोग अपने प्यार को एक नए तरीके से जाहिर करना चाहते हैं। यहां आप भी जानिए वेलेंटाइन वीक क्यों हैं इतना अधिक महत्वपूर्ण....

Kiss Day 2026: प्यार जताने के सही मायने और जरूरी सीमाएं

Kiss Day 2026: प्यार जताने के सही मायने और जरूरी सीमाएंKiss Day: वेलेंटाइन वीक के सातवें दिन, यानी 13 फरवरी को किस डे मनाया जाता है। साल 2026 में यह शुक्रवार को पड़ रहा है। यह दिन अपने पार्टनर के प्रति प्यार, समर्पण और अंतरंगता (Intimacy) व्यक्त करने का होता है।

Hug Day 2026: गले लगाने का सही तरीका और ये बड़ी गलतियां न करें

Hug Day 2026: गले लगाने का सही तरीका और ये बड़ी गलतियां न करेंHug Day 12th February : 'हग डे' पर, एक सच्चे और हार्दिक आलिंगन से प्यार को महसूस करने का मौका मिलता है। यह दिन अपने साथी या दोस्त को इस अहसास में डुबोने के लिए है कि वो कितने स्पेशल हैं। एक सच्चा गले लगाना किसी भी रिश्ते की मजबूती को बढ़ाता है और दिल से दिल तक की यात्रा करता है।

वेलेंटाइन डे पर प्रेरक प्रेम कविता: प्रेम का संकल्प

वेलेंटाइन डे पर प्रेरक प्रेम कविता: प्रेम का संकल्पValentine's Day Hindi poem: वेलेंटाइन डे केवल प्रेमियों का त्योहार नहीं, बल्कि यह अपने भीतर के प्रेम और साहस को जगाने का भी दिन है। यहां एक प्रेरक कविता है जो प्रेम की शक्ति और जीवन में आगे बढ़ने के जज्बे को दर्शाती है:

Valentine Day Essay: वेलेंटाइन डे पर बेहतरीन निबंध हिन्दी में

Valentine Day Essay: वेलेंटाइन डे पर बेहतरीन निबंध हिन्दी मेंValentines Day essay in Hindi: हर साल 14 फरवरी को प्रेमीजन वेलेंटाइन डे मनाते हैं। वेलेंटाइन डे को हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन की वास्तविक खूबसूरती यही है कि यह हमें यह सिखाता है कि प्यार और स्नेह से ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मिलती है।

Valentines Day Wishes: वेलेंटाइन डे पर भेजें ये 10 सबसे खास प्यारभरे शुभकामना संदेश

Valentines Day Wishes: वेलेंटाइन डे पर भेजें ये 10 सबसे खास प्यारभरे शुभकामना संदेशRomantic Valentines Day Messages: वेलेंटाइन डे केवल एक दिन नहीं, बल्कि यह प्यार और रिश्तों की महत्वता को मनाने का अवसर है। आप इसे अपने खास लोगों के साथ साझा करके रिश्तों में नई मिठास और गर्मजोशी ला सकते हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए इन रोमांटिक वेलेंटाइन डे संदेशों का उपयोग करें और अपने प्यार को सच्चे दिल से व्यक्त करें।

द्रौपदी: 'अच्युत-गोत्र' की वह पहचान, जहां गोविंद ही एकमात्र संबंधी बन जाते हैं

द्रौपदी: 'अच्युत-गोत्र' की वह पहचान, जहां गोविंद ही एकमात्र संबंधी बन जाते हैंद्रौपदी महारानी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और सदैव उनके दिव्य संबंध में रहीं। उनके चरित्र से हमें यह महान शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हमारे ऊपर कृष्ण कृपा है और उनके चरणों का आश्रय है, तो हमारे भीतर वे दिव्य गुण स्वतः आ जाते हैं जो एक भक्त को भगवान का प्रिय बनाते हैं।

सरोजिनी नायडू: भारत की पहली महिला राज्यपाल, जानें 10 रोचक बातें

सरोजिनी नायडू: भारत की पहली महिला राज्यपाल, जानें 10 रोचक बातेंSarojini Naidu Jayanti 2026: सरोजिनी नायडू केवल एक कवयित्री ही नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण की मजबूत आवाज भी थीं। उनका जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उन्हें प्रेम से 'भारत कोकिला' कहा जाता था। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 10 रोचक और प्रेरणादायक बातें...

Valentine Day 2026: इस दिन क्या करें और किन गलतियों से बचें

Valentine Day 2026: इस दिन क्या करें और किन गलतियों से बचेंValentine Day: वेलेंटाइन वीक का हर दिन एक खास अवसर होता है, जब आप अपने प्यार को व्यक्त कर सकते हैं और रिश्ते में नए रंग भर सकते हैं। चाहे वो गुलाब का फूल हो या एक प्यारी सी टेडी, यह सप्ताह रिश्तों के हर पहलू को सेलिब्रेट करता है। वेलेंटाइन वीक का सबसे आखिरी और मुख्य दिन वेलेंटाइन डे प्यार और साथी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व है।

