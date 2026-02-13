Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे पर बन रहा है ग्रहण योग, राशि के अनुसार पार्टनर को दें ये खास गिफ्ट

इस बार प्यार का त्योहार, यानी 14 फरवरी 2026, एक विशेष ज्योतिषीय साये में आ रहा है। 13 फरवरी को सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही राहु के साथ उनकी युति बन रही है, जिससे 'ग्रहण योग' का निर्माण हो रहा है। घबराइए मत! सितारों की इस चाल के बीच भी आपका रिश्ता चमक सकता है। बस ज़रूरत है सही समय पर इज़हार और राशि के अनुसार सही उपहार की।

मेष राशि (Aries)

अपने दिल की बात कहने के लिए सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे के बीच का समय चुनें। लाल, नारंगी या सिंदूरी रंगों वाले ग्रीटिंग कार्ड और फूलों का गुलदस्ता आपके प्यार को और गहरा करेगा। याद रखें, घर से निकलने से पहले इन्हीं रंगों के फूलों से श्री गणेश या हनुमान जी की पूजा जरूर करें।

वृष राशि (Taurus)

रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए सुबह 9:44 से 11:32 के बीच प्रपोज करें। सफेद या हल्के रंगों वाले रेशमी (Silky) उपहार और फूलों का चुनाव करें। मुलाकात से पहले माता सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini)

दोपहर 12:12 से 1:44 का समय आपके लिए प्रेम के इजहार हेतु सर्वोत्तम है। हरे रंग का उपहार या हरियाली वाले सुंदर कार्ड भेंट करें। दिन की शुरुआत माता शाकम्भरी को हरी पत्तियों और फूलों के साथ याद करके करें, इससे प्यार में इजाफा होगा।

कर्क राशि (Cancer)

दोपहर 2:22 से शाम 4:10 के बीच अपने पार्टनर को चमकीले सफेद या क्रीम रंग का कोई तोहफा दें। सफेद फूलों का गुलदस्ता और श्वेत कार्ड आपके आपसी प्रेम को बनाए रखेंगे। स्नान के बाद माता लक्ष्मी का पूजन इन्हीं रंगों के फूलों से करना न भूलें।

सिंह राशि (Leo)

प्यार के इजहार के लिए सुबह 9:12 से 10:22 का समय सबसे सटीक है। गुलाबी या लाल रंग के गुलाब और कमल के फूलों का गुलदस्ता भेंट करें। अपने साथी से मिलने जाने से पहले भगवान राम के मंदिर में लाल पुष्प चढ़ाएं, इससे संबंधों में अद्भुत सामंजस्य रहेगा।

कन्या राशि (Virgo)

सुबह 11:10 से दोपहर 1:44 के बीच मैरून रंग का उपहार देकर अपने रिश्तों की नींव मजबूत करें। सफेद, हरे या तोतापरी रंगों के मेल वाले कार्ड और फूल आपके लिए लकी रहेंगे। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें।

तुला राशि (Libra)

समर्पण का भाव जगाने के लिए सुबह 8:44 से 10:20 के बीच प्रपोज करें। कत्थई या हल्के क्रीम रंग के उपहार और सफेद कमल के फूलों का चुनाव करें। माता लक्ष्मी की पूजा श्वेत पुष्पों से करना आपके प्रेम जीवन में खुशहाली लाएगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दोपहर 1:10 से 3:40 के बीच गहरे लाल, सिंदूरी या नारंगी रंग के कार्ड और गुलदस्ते के साथ अपनी भावनाओं का इजहार करें। इससे एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। मुलाकात से पहले भगवान गणेश को लाल फूल जरूर चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए सुबह 10:50 से दोपहर 12:44 के बीच आसमानी रंग का कोई तोहफा दें। पीले और क्रीम रंग के फूलों का गुलदस्ता आपके लिए श्रेष्ठ है। गणेश जी का पूजन पीले फूलों से करें, इससे प्रेम बना रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)

दोपहर 12:10 से 2:20 के बीच अपने प्यार का इजहार करें। काले और नीले रंग के मिश्रण वाले उपहार या जामुनी रंग के कार्ड भेंट करें। भगवान शिव का नीले पुष्पों से पूजन आपके प्रेम के बीज को एक वटवृक्ष की तरह विशाल और मजबूत बना देगा।

कुंभ राशि (Aquarius)

दोपहर 2:10 से शाम 4:14 के बीच गहरे नीले या आसमानी रंगों के साथ अपने प्यार को नई दिशा दें। शनि मंदिर में नीले पुष्प चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा, जिससे आपसी सौहार्द और जुड़ाव बना रहेगा।

मीन राशि (Pisces)

सुबह 10:02 से दोपहर 12:30 के बीच पीले या केसरिया रंग का उपहार देकर अपनी आपसी समझ को बढ़ाएं। पीले और नारंगी रंगों वाले कार्ड और गुलदस्ते का प्रयोग करें। माता दुर्गा का आशीर्वाद लेकर किया गया इजहार आपके प्रेम को अमर रखेगा।