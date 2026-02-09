Valentine Day 2026: इस दिन क्या करें और किन गलतियों से बचें

इस दिन का असली मकसद एक-दूसरे के साथ समय बिताना है। आप एक लंबी ड्राइव, कैंडललाइट डिनर या घर पर ही कोई पसंदीदा फिल्म देखकर इसे खास बना सकते हैं।
महंगे तोहफों से ज्यादा वो चीजें मायने रखती हैं जिनसे पुरानी यादें जुड़ी हों। एक फोटो फ्रेम, कस्टमाइज्ड मग या हाथ से लिखा एक 'लव लेटर' आपके प्यार को गहराई देगा।
अगर संभव हो तो उस जगह जाएं जहाँ आप पहली बार मिले थे। वही खाना खाएं या वही बातें करें जो आपके रिश्ते की शुरुआत में थीं।
आज के दिन अपना फोन साइड में रख दें। सोशल मीडिया पर फोटो डालने से ज्यादा जरूरी है उस व्यक्ति के साथ रहना जो आपके सामने बैठा है।
चूंकि शनिवार है, तो आप बेड पर 'ब्रेकफास्ट' के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं या सुबह-सुबह एक छोटा सा सरप्राइज नोट कहीं छिपा सकते हैं।
वेलेंटाइन डे पर रेस्टोरेंट्स और वेन्यू पहले से बुक हो जाते हैं। ऐन वक्त पर बुकिंग की कोशिश न करें, वरना आपको खाली हाथ लौटना पड़ सकता है और पार्टनर का मूड खराब हो सकता है।
दूसरों के महंगे गिफ्ट्स या वेकेशन देखकर अपने पार्टनर पर दबाव न डालें। अपनी क्षमता और अपनी पसंद के अनुसार ही सेलिब्रेट करें। सादगी में भी बहुत प्यार होता है।
आज के दिन किसी भी पुरानी गलतफहमी या लड़ाई की बात न करें। नकारात्मक चर्चा पूरे दिन का मजा किरकिरा कर सकती है।
यह उम्मीद न करें कि सब कुछ फिल्मी स्टाइल में होगा। अगर कुछ छोटा-मोटा गलत हो जाए (जैसे ऑर्डर आने में देरी), तो उसे हंसकर टाल दें।
सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि प्यार सिर्फ इसी दिन जताना है। वेलेंटाइन डे को एक नई शुरुआत की तरह देखें, जो साल के बाकी 364 दिन भी बनी रहे।
चूंकि 14 फरवरी को शनिवार है और अगले दिन रविवार की छुट्टी है, तो आप किसी पास के हिल स्टेशन या रिसॉर्ट पर 'वीकेंड गेटवे' प्लान कर सकते हैं। यह आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर सुकून के पल देगा।
'प्यार का मतलब सिर्फ 'आई लव यू' कहना नहीं है, बल्कि उस इंसान की हर हाल में कद्र करना है।'
Q: Valentine’s Day कब आता है?
A: वेलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है।
Q: वेलेंटाइन डे का इतिहास क्या है?
A: वेलेंटाइन डे का इतिहास सेंट वैलेंटाइन से जुड़ा है, जिन्होंने रोम में प्रेमियों की रक्षा की।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।