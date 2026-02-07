शनिवार, 7 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (11:16 IST)

क्या आपका फर्स्ट वेलेंटाइन डे है, तो ऐसे करें Valentine Week को सेलिब्रेट

वेलेंटाइन डे की खूबसूरत फोटो
Valentines Day ideas: 07 फरवरी से वेलेंटाइन वीक की शुरुआत हो गई हैं और यदि यह आपके जीवन का पहला वेलेंटाइन डे है तो Rose Day जो कि प्यार, अपनापन और भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करने का दिन है। यह Valentine Week की शुरुआत करता है और हर साल 7 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस दिन गुलाब देकर आप भी अपने दिल की बात कहते हैं और वेलेंटाइन डे तक इसे और खास बना सकते हैं...ALSO READ: Teddy Day 2026: पार्टनर को खुश करने के टिप्स और जरूरी सावधानियां
 
  1. Rose Day (7 फरवरी) - प्यार की महक के साथ करें दिन की शुरुआत
  2. Propose Day (8 फरवरी) - प्रपोज डे, दिल की बात कहने का सुनहरा मौका
  3. Chocolate Day (9 फरवरी) - रिश्तों में घोलें मिठास
  4. Teddy Day (10 फरवरी) - टेडी डे पर दें मासूमियत भरा अहसास
  5. Promise Day (11 फरवरी) - उम्र भर का साथ निभाने की कसम
  6. Hug Day (12 फरवरी) - एक जादू की झप्पी के नाम
  7. Kiss Day (13 फरवरी) - करीब आने का खूबसूरत जरिया
  8. Valentine’s Day (14 फरवरी) - प्यार का महापर्व मनाने का दिन
 

Rose Day (7 फरवरी) - प्यार की महक के साथ करें दिन की शुरुआत

वेलेंटाइन वीक का आगाज 'रोज डे' की खुशबू के साथ होता है। यह दिन सिर्फ एक फूल देने का नहीं, बल्कि बिना शब्दों के अपनी भावनाओं को रंग देने का है। क्या आप जानते हैं कि एक पीला गुलाब आपकी बरसों की दोस्ती को प्यार में बदल सकता है, जबकि एक लाल गुलाब आपके गहरे समर्पण का प्रतीक है? साल 2026 में अपने पार्टनर को सिर्फ गुलाब न दें, बल्कि उसके साथ अपनी भावनाओं का वो अनकहा हिस्सा भी साझा करें जिसे आपने अब तक छुपा कर रखा था। 
 

Propose Day (8 फरवरी) - प्रपोज डे, दिल की बात कहने का सुनहरा मौका

अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अब तक खामोश हैं, तो 'प्रपोज डे' आपके लिए सबसे बड़ा मौका लेकर आया है। साल 2026 में यह दिन रविवार को है, जो आपके इजहार-ए-इश्क को और भी फुर्सत और रोमांस से भर देता है। एक परफेक्ट प्रपोजल के लिए सिर्फ अंगूठी या महंगे तोहफे की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपकी आंखों में दिखने वाली सच्चाई ही काफी है। 
 

Chocolate Day (9 फरवरी) - रिश्तों में घोलें मिठास

कड़वाहट चाहे कितनी भी हो, एक चॉकलेट सब कुछ भुला देने की ताकत रखती है। 'चॉकलेट डे' वेलेंटाइन वीक का वो मीठा पड़ाव है जो आपके रिश्ते में नई ताजगी भर देता है। डार्क चॉकलेट की गहराई हो या मिल्क चॉकलेट की मिठास, हर बाइट में एक वादा छिपा होता है। इस साल अपने पार्टनर को केवल एक चॉकलेट बार न थमाएं, बल्कि उनके स्वाद और पसंद के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड सरप्राइज तैयार करें। 
 

Teddy Day (10 फरवरी) - टेडी डे पर दें मासूमियत भरा अहसास

प्यार में कभी-कभी हम सबको एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जिसे हम कसकर पकड़ सकें और जो हमेशा हमारे पास रहे। 'टेडी डे' इसी मासूमियत और सुकून का नाम है। एक प्यारा सा सॉफ्ट टॉय आपके पार्टनर को तब भी आपकी याद दिलाता है जब आप उनके पास नहीं होते। साल 2026 में अपने प्यार को एक ऐसा 'कडल बडी' गिफ्ट करें जो उनके कमरे की शोभा ही न बढ़ाए, बल्कि आपके प्यार की गर्माहट भी उन तक पहुंचाता रहे। 

 

Promise Day (11 फरवरी) - उम्र भर का साथ निभाने की कसम

क्या आपने सोचा है कि इस साल Promise Day पर आप अपने पार्टनर से क्या वादा करेंगे? याद रखिए, छोटा वादा जो निभाया जाए, उस बड़े वादे से बेहतर है जो बीच राह में टूट जाए। वेलेंटाइन वीक का सबसे गंभीर और भरोसेमंद दिन है 'प्रॉमिस डे'। तोहफे और फूल एक समय के बाद मुरझा सकते हैं, लेकिन एक सच्चा वादा ताउम्र साथ निभाता है। यह दिन है उन कच्ची डोरियों को मजबूत करने का और अपने पार्टनर को यह यकीन दिलाने का कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप उनका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे।ALSO READ: Kiss Day 2026: प्यार जताने के सही मायने और जरूरी सीमाएं
 

Hug Day (12 फरवरी) - एक जादू की झप्पी के नाम

कभी-कभी जो काम हजार शब्द नहीं कर पाते, वो एक 'हग' कर देता है। 'हग डे' प्यार के अहसास को महसूस करने का दिन है। एक सुकून भरी झप्पी सारा तनाव कम कर देती है और सुरक्षा का वो अहसास देती है जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। साल 2026 में इस दिन को खास बनाने के लिए अपनी भावनाओं को अपनी बाहों में समेट लें। वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि गले लगाना आपके रिश्ते की उम्र बढ़ा देता है और इसे सही तरीके से कैसे सेलिब्रेट करें।
 

Kiss Day (13 फरवरी) - करीब आने का खूबसूरत जरिया

वेलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले आता है 'किस डे', जो दो रूहों के मिलन और गहराती नजदीकियों का प्रतीक है। यह दिन समर्पण और भरोसे का है। एक छोटा सा स्पर्श भी आपके रिश्ते की पूरी कहानी कह सकता है। चाहे वो माथे पर दिया गया सम्मान भरा 'किस' हो या हाथों पर दी गई प्रशंसा, हर तरीका आपके प्यार को एक नई गहराई देता है। इस दिन की मर्यादा और खूबसूरती को बनाए रखते हुए अपने पार्टनर को खास महसूस कराएं।
 

Valentine’s Day (14 फरवरी) - प्यार का महापर्व मनाने का दिन

आखिरकार वो दिन नजदीक है, जिसका आपको न जानें कब से इंतजार था- 'वेलेंटाइन डे'। साल 2026 में शनिवार का दिन इस जश्न को दोगुना करने वाला है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उन सभी यादों, वादों और अहसासों का उत्सव है जो आपने पूरे हफ्ते संजोए हैं। चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों या हर पल साथ रहते हों, यह दिन अपने पार्टनर को यह बताने का है कि आपकी दुनिया उनके बिना अधूरी है, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार है।
 
