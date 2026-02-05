गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
  लाइफ स्‍टाइल
  रोमांस
  वेलेंटाइन डे
  rose day what to do and what to avoid
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (16:11 IST)

Rose Day 2026: इस दिन क्या करें और किन गलतियों से बचें

वेलेंटाइन वीक के पहले दिन रोज डे का सुंदर चित्र
Rose Day : वेलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी को 'रोज डे' से होती है। यह दिन केवल प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने का भी दिन है। साल 2026 में शनिवार के दिन रोज डे पड़ रहा है, जो इसे सेलिब्रेट करने के लिए और भी खास बना देता है।ALSO READ: Valentines Week 2026: वेलेंटाइन वीक: 7 फरवरी से शुरू होगा प्रेमियों का 7 दिनों का उत्सव
 
  • रोज डे पर क्या करें?
  • हैंड रिटन नोट
  • सरप्राइज डिलीवरी
  • खुद को भी प्यार दें
  • पौधा भेंट करें
  • किन गलतियों से बचें?
  • मुरझाए हुए फूल न दें
  • गलत व्यक्ति को गलत रंग
  • जबरदस्ती न करें
  • केवल दिखावा न करें
  • कांटों का ध्यान रखें
  • प्रो-टिप (Pro-Tip)
  • वेलेंटाइन डे- FAQs
 

रोज डे पर क्या करें? (Things to Do)

सही रंग का चुनाव करें: गुलाब का हर रंग एक अलग संदेश देता है। अपनी भावना के अनुसार सही गुलाब चुनें:
 
लाल (Red): प्रेम और जुनून के लिए।
 
पीला (Yellow): दोस्ती और नई शुरुआत के लिए।
 
गुलाबी (Pink): प्रशंसा, कृतज्ञता और शालीनता के लिए।
 
सफेद (White): शांति और शुद्धता के लिए (या माफी मांगने के लिए)।
 

हाथ से लिखा नोट

केवल गुलाब देना काफी नहीं है। उसके साथ एक छोटा सा 'हैंड रिटन नोट' या कार्ड दें। आपकी लिखावट मैसेज को ज्यादा पर्सनल और खास बनाती है।
 

सरप्राइज डिलीवरी

यदि आप पास नहीं हैं, तो मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग फूलों की डिलीवरी प्लान करें। यह दिखाता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं।
 

खुद को भी प्यार दें

अगर आप सिंगल हैं, तो खुद के लिए फूलों का एक गुलदस्ता खरीदें। 'Self-love' सबसे महत्वपूर्ण है।
 

पौधा भेंट करें

कटे हुए गुलाब कुछ दिनों में सूख जाते हैं। अगर आप रिश्ते को लंबे समय तक चलते देखना चाहते हैं, तो गुलाब का एक छोटा गमला (Plant) गिफ्ट करना एक बेहतरीन विचार है।
 

किन गलतियों से बचें? (Mistakes to Avoid)

 

मुरझाए हुए फूल न दें

फूल खरीदते समय उनकी ताजगी जरूर चेक करें। मुरझाया हुआ गुलाब आपके उत्साह की कमी को दर्शाता है।
 

गलत व्यक्ति को गलत रंग

ऑफिस में या किसी अनजान व्यक्ति को बिना सोचे-समझे लाल गुलाब देने से बचें, यह गलतफहमी पैदा कर सकता है। वहां पीला या गुलाबी गुलाब सुरक्षित विकल्प है।
 

जबरदस्ती न करें

अगर कोई आपका गुलाब स्वीकार नहीं करना चाहता, तो उसे शालीनता से स्वीकार करें। जबरदस्ती करना या पीछा करना 'रोज डे' की भावना के खिलाफ है।
 

केवल दिखावा न करें

सोशल मीडिया पर फोटो डालने के चक्कर में उस पल की गहराई को न खोएं। फोन साइड में रखकर अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं।
 

कांटों का ध्यान रखें

गुलाब देने से पहले देख लें कि उसकी डंडी के कांटे हटा दिए गए हों, ताकि जिसे आप फूल दे रहे हैं उन्हें चोट न लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
 

प्रो-टिप (Pro-Tip)

चूंकि 2026 में रोज डे शनिवार को है, तो आप एक छोटे से 'रोमांटिक सप्ताहांत' (Weekend Getaway) या डिनर डेट की योजना भी बना सकते हैं।
 

वेलेंटाइन डे- FAQs

 
Q: वेलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है?
A: यह दिन प्रेम, दोस्ती और अपनापन व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है।
 
Q: वेलेंटाइन डे का प्रतीक क्या है?
A: दिल, गुलाब और लाल रंग वेलेंटाइन डे के प्रमुख प्रतीक हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Valentine Day Essay: वेलेंटाइन डे पर बेहतरीन निबंध हिन्दी में
Webdunia
