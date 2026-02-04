हिन्दी कविता: फूल पलाश के...

फूल पलाश के वक़्त के समन्दर में यादों का जज़ीरा हैं जिसके हर ज़र्रे में ख़्वाबों की धनक फूटती है

फ़िज़ाओं में चाहत के गुलाब महकते हैं जिसकी हवाएं रूमानी नग़में गुनगुनाती हैं

जिसके जाड़ों पर क़ुर्बतों का कोहरा छाया होता है जिसकी गर्मियों में तमन्नाएं अंगडाइयां लेती हैं