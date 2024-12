Lucknow: बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में प्रदर्शन, हिंसा और उत्पीड़न की खबरों पर नाराजगी

Sanjay Malhotra will be new governor of RBI: सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का अगला गवर्नर नियुक्त किया है। मल्होत्रा 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं। वह मौजूदा गवर्नर शक्तिकान्त दास की जगह लेंगे, जिनका दूसरा कार्यकाल मंगलवार (10 दिसंबर, 2024) को समाप्त हो रहा है।