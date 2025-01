बलिया में भगवान हनुमान की प्रतिमा मिली खंडित, अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज

Shivsena will fight the local body elections alone: शिवसेना (Ubatha)के नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। राज्यसभा सदस्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' और महा विकास आघाडी (MVA) गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए है।