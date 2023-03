योगी का अखिलेश यादव पर तंज, कहा- भाग लो... या भाग लो...

245 elephants died in last 3 years in Odisha: ओडिशा में पिछले 3 सालों में 245 हाथियों की मौत हुई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी देते बताया कि 2019 से 2022 तक 245 हाथियों की मौत हुई है। ओडिशा के वन एवं पर्यावरण मंत्री पीके अमाट ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि जिन 245 हाथियों की मौत हुई, उनमें 6 शिकारियों के हाथों मारे गए।