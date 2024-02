India and China military talks: भारत और चीन (India and China) ने इस सप्ताह की शुरुआत में नए दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में 'शांति और सद्भाव' (peace and harmony) को बनाए रखने पर सहमति जताई।