यूपी के प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा, ट्रक से टकराई बारातियों से भरी बोलेरो, 14 की मौत

बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब बराती शेखपुर गांव में शादी-समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे।

रात में अचानक बोलेरो के ड्राइवर को अचानक झपकी लग गई और गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई।

Chief Minister Yogi Adityanath (in file pic) expresses grief over the road accident. He has directed senior officials to reach the spot and provide all possible help to victims: CM's Office

