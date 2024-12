क्या नए साल में भारत हो जाएगा टोल फ्री, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान

Who is Nimisha Priya Indian nurse on death row in Yemen : यमन के सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक नागरिक, तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। इसके बाद अब भारत सरकार निमिषा की सहायता के लिए आगे आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक भारतीय नर्स के मामले में प्रासंगिक विकल्पों का पता लगाने के लिए हर संभव मदद कर रहा है। पढ़िए क्या है पूरा मामला-