6000 रुपए एकमुश्त और 5000 रुपए इंटर्नशिप, क्या है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, क्या हैं शर्तें

What is the PM internship scheme : सरकार के युवाओं को देश की 500 प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप कराने की योजना पीएम इंटर्नशिप स्कीम को बड़े पैमाने पर युवाओं को समर्थन मिला है और एक दिन 1.55 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया है।

कंपनी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि शनिवार शाम पांच बजे पंजीयन के लिए खुले पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर 155109 युवाओं ने पंजीयन कराया है। कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधीन संचालित हो रही इस योजना का यह पायलट है और इसके बाद यह योजना पूरी तरह से खुलेगी।

इसके तहत पांच वर्ष में पांच करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना के तहत, भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा, जहां बेहतरीन लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। हर महीने 5000 रुपये की इंटर्नशिप राशि और 6000 रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की यह एक क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं के कौशल विकास के माध्यम से उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। 21 से 24 वर्ष की आयु के सभी योग्य उम्मीदवारों से शीघ्र आवेदन करने का अनुरोध है।

यह पोर्टल आधार आधारित पंजीकरण और बायोडाटा जनरेशन जैसे टूल्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। पिछले हफ्ते में, इस पोर्टल में तेल, गैस और ऊर्जा, यात्रा और आतिथ्य, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं सहित 24 क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर जोड़े गए हैं। यह इंटर्नशिप देश के 737 जिलों में उपलब्ध है और देश के पांच प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक 10242, तमिलनाडु 9827, गुजरात 9311, कर्नाटक 8326 और उत्तर प्रदेश में 7156 अवसर उपलब्ध है।

शुक्रवार शाम तक 193 से अधिक कंपनियों ने 90 हजार से अधिक इंटर्नशिप देने की पेशकश की है। कंपनियों के लिए इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट करने के लिए 3 अक्टूबर को पोर्टल खोला गया था। 193 से अधिक कंपनियों द्वारा इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए गए हैं, जिनमें जुबिलेंट फूडवर्क्स, आयशर मोटर लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आदि जैसी प्रमुख निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं।

इंटर्नशिप के अवसर 24 क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक हिस्सा तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध है, इसके बाद यात्रा और आतिथ्य, ऑटोमोटिव, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ आदि हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट, उत्पादन और विनिर्माण, रखरखाव, बिक्री और विपणन आदि सहित 20 से अधिक क्षेत्रों में इंटर्नशिप उपलब्ध हैं।

12 अक्टूबर से यह इंटर्नशिप करने के इच्छुक छात्रों के लिए खुल गयी।

इसका पहला चरण 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा और फिर चयनित छात्रों की सूची कंपनियों को भेजी जायेगी। इसके बाद 27 अक्टूबर से सात नवंबर तक कंपनियों को इंटर्न चयन करने का समय दिया जायेगा और इच्छुक छात्रों को कंपनियां इंटर्नशिप का ऑफर भेजेगी। आठ से 15 नवंबर तक पहले चरण में ऑफर स्वीकार करने या अस्वीकार का मौका मिलेगा। इसके बाद दो दिसंबर से इंटर्नशिप शुरू होगा।

इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को नियमों के तहत आरक्षण भी मिलेगा। इसमें 21 साल से 24 साल के युवा भाग ले सकते हैं। इसमें पूर्ण कालिक नौकरी करने वाले या पूर्णकालिक शिक्षा ग्रहण करने वाले शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन या दूरस्था शिक्षा पाठ्यक्रम वाले भाग ले सकते हैं। इसके लिए हाई स्कूल पास, हायर सेकेंडरी स्कूल पास, आईटीआई प्रमाणपत्र धारक, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमाधारक, बीए, बीएससी, बी कॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा आदि योग्य होंगे।

इसके लिए कुछ शर्तें भी है जैसे पिछले वित्त वर्ष में परिवार के किसी सदस्य की आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईएसईआर, एनआईडी और आईआईआईटी जैसे संस्थानों से स्नातक इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। जिसके परिवार में सरकारी कर्मचारी होंगे वे भी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं।

इस योजना के तहत जो कंपनी निर्धारित शुल्क से अधिक का भुगतान करना चाहेगी वो ऐसा कर सकती है । उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा किये जाने वाला व्यय उसके सीएसआर कोष से व्यय होगा और कंपनियां यदि चाहे तो दुर्घटना बीमा भी दे सकती है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी इंटर्न का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जायेगा और इसका भुगतान सरकार करेगी।