नहीं होगी PPF, NSC समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती, सरकार ने वापस लिया फैसला

नई दिल्ली। सरकार ने लोक भविष्य निधि (PPF) और एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की कटौती का फैसला वापस ले लिया। यह कटौती एक अप्रैल से शुरू 2021-22 की पहली तिमाही के लिए की गई थी। बहरहाल सरकार के अधिसूचना रद्द करने से अब पहले वाली दर पर ही लोगों को ब्याज मिलेगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह ट्वीट कर PPF, समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती संबंधी फैसला वापस लेने की घोषणा की।



of of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021. Orders issued by oversight shall be withdrawn. @FinMinIndia @PIB_India