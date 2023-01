PAN Card से लेकर Driving Licence तक बनाना हुआ और आसान, सारी सुविधाएं एक ही वेबसाइट पर

नई दिल्ली। How to apply for a driving license and PAN Card : केंद्र सरकार digitalization को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश के नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्य करवाने में परेशानी न आए, इसके लिए सभी विभागों के पोर्ट्‍ल बनाए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है पेन कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट तक आप एक ही पोर्टल पर बनवा सकते हैं। हालांकि इस कार्डों के लिए अलग से भी साइट्‍स हैं। इसके लिए आपको india.gov.in/ जाना होगा।



इस पोर्टल पर केंद्र के साथ ही राज्यों की 12329 सर्विसेस के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसमें एजुकेशन से लेकर जॉब्स मनी, टैक्सेस, ट्रैवल्स और टूरिज्म के साथ ही सभी सर्विसेस के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं।





हालांकि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण डॉक्टूमेंट बनाते समय आपको कई दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और इसमें आपको कई प्रकार की सावधानियां भी बरतनी होगी। सर्विसेस की बात करें तो इसमें 71 हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, 46 सर्विसेस एजुकेशन शामिल हैं।





सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप इसमें एप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी सर्विसेस का इस्तेमाल करते हुए विशेष ध्यान रखना होगा और दिए गए नियमों का पालन करना होगा।