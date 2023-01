कैसा होता है चित्तीदार लकड़बग्घा और कैसे करता है संवाद?

नई दिल्ली। How to apply for a driving license and PAN Card : केंद्र सरकार digitalization को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश के नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्य करवाने में परेशानी न आए, इसके लिए सभी विभागों के पोर्ट्‍ल बनाए गए हैं। एक ही वेबसाइट्‍स पर सारी लिंक्स दी गई हैं, जिनसे आप राज्यों के सरकारी पोर्ट्‍ल पर भी जा सकते हैं।