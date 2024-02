Bank Holidays in March 2024 : मार्च में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, जान लें तारीखें

Ban imposed on 2 organizations of Jammu and Kashmir : सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इससे पहले, केंद्र सरकार ने मंगलवार को जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया था।